***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 11.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden ESCAR paylarında likidite sağlayıcılık işlemlerine başlanmasına yönelik olarak ESCAR ve İnfo Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş. ile 11.11.2021 tarihinde likidite sağlayıcılık sözleşmesi imzalandığı, Borsa İstanbul tarafından verilen izin çerçevesinde 12.11.2021 tarihinde likidite sağlayıcılık işlemlerine başlandığı KAP'ta açıklanmıştır. Likidite sağlayıcılık kapsamında 31.05.2022 tarihinde yapılan işlem sonrası herhangi bir işlem yapılmayacak olup, likidite sağlayıcılık sözleşmesi ve işlemleri iki tarafın mutabakatı sonucunda 31.05.2022 tarihinde sona ermiştir. İnfo Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki Şirketimize ait likidite sağlayıcılık hesabında bulunan ve şirket sermayesinin %2,83'üne denk gelen toplam 1.535.000 adet pay likidite sağlayıcılık hesabından Şirketimizin hesabına aktarılacaktır. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033606BIST