***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.05.2022 17:35
***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 11.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden ESCAR paylarında likidite sağlayıcılık işlemlerine başlanmasına yönelik olarak ESCAR ve İnfo Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş. ile 11.11.2021 tarihinde likidite sağlayıcılık sözleşmesi imzalandığı, Borsa İstanbul tarafından verilen izin çerçevesinde 12.11.2021 tarihinde likidite sağlayıcılık işlemlerine başlandığı KAP'ta açıklanmıştır. Likidite sağlayıcılık kapsamında 31.05.2022 tarihinde yapılan işlem sonrası herhangi bir işlem yapılmayacak olup, likidite sağlayıcılık sözleşmesi ve işlemleri iki tarafın mutabakatı sonucunda 31.05.2022 tarihinde sona ermiştir. İnfo Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki Şirketimize ait likidite sağlayıcılık hesabında bulunan ve şirket sermayesinin %2,83'üne denk gelen toplam 1.535.000 adet pay likidite sağlayıcılık hesabından Şirketimizin hesabına aktarılacaktır. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033606
BIST
17:592.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 16,77
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
17:5916,3899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0097
|Açılış
|: 16,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4373
En Düşük
16,3367
17:5917,5963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0694
|Açılış
|: 17,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,7259
En Düşük
17,5195
17:59972,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -5,13
|Açılış
|: 972,31
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
970,14
BIST En Aktif Hisseler17:58
|ALCAR
|314,60
|50.761.121
|% 10,00
|
|MRGYO
|1,54
|22.648.317
|% 10,00
|
|MZHLD
|73,25
|19.383.685
|% 9,98
|
|ESCOM
|16,22
|47.546.627
|% 9,97
|
|SILVR
|14,13
|7.046.345
|% 9,96
|
|BURCE
|24,70
|11.890.826
|% -9,79
|
|AKFGY
|2,23
|305.671.091
|% -9,72
|
|KZBGY
|70,25
|40.605.205
|% -9,30
|
|OTTO
|32,50
|539.936
|% -8,19
|
|SNPAM
|7,10
|619.592
|% -8,15
|
|THYAO
|49,22
|6.717.354.104
|% -0,61
|
|TUPRS
|270,40
|2.802.952.037
|% 4,40
|
|SISE
|20,78
|2.344.106.038
|% 0,62
|
|SASA
|36,46
|2.266.518.400
|% 6,67
|
|SAHOL
|21,20
|1.910.904.737
|% -0,19
|
|EKGYO
|2,85
|1.442.209.434
|% 5,95
|
|YKBNK
|4,68
|1.479.052.717
|% 2,86
|
|DOHOL
|4,00
|1.135.710.740
|% 1,27
|
|TSKB
|2,22
|581.339.709
|% 5,21
|
|KARSN
|7,02
|1.717.053.348
|% -3,44
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3806
|16,3910
|% 0,07
|
|Euro
|17,5721
|17,5977
|% -0,38
|
|Sterlin
|20,6056
|20,7089
|% -0,28
|
|Frank
|17,0518
|17,1545
|% 0,08
|
|Riyal
|4,3572
|4,3791
|% 0,09
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-9,44
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-5,15
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.575
|-20,00
|
|Tam
|6.440
|6.603
|-24,94
|
|Yarım
|3.113
|3.194
|-12,06
|
|Çeyrek
|1.561
|1.597
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,86
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,07
|
|B. Petrol
|119
|119
|1,76
|