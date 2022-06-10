***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar07.02.2022 tarihli Kap açıklamamızda Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. ile güç birliği yaparak birlikte elektrikli araç kiralama ve paylaşım teknolojileri konusunda faaliyette bulunmak üzere "Mint Elektrikli Araç Teknolojileri A.Ş." ünvanlı bir Şirketin 20 Milyon TL sermaye ve %40 Escar, %40 Kontrolmatik ortaklığı ile kurulması hakkında Yönetim Kurul'umuzca karar alındığı açıklanmıştı. Escar'ın %40 bildirilen ortaklığı %50 olarak güncellenmiştir. Şirket kuruluşu için gerekli işlemlere başlanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036712BIST