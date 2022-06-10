Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.06.2022 15:36
***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

07.02.2022 tarihli Kap açıklamamızda  Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.  ile güç birliği yaparak birlikte elektrikli araç kiralama ve paylaşım teknolojileri konusunda faaliyette bulunmak üzere "Mint Elektrikli Araç Teknolojileri A.Ş." ünvanlı bir Şirketin 20 Milyon TL sermaye ve %40 Escar, %40 Kontrolmatik ortaklığı ile kurulması hakkında Yönetim Kurul'umuzca karar alındığı açıklanmıştı.  Escar'ın %40 bildirilen ortaklığı %50 olarak güncellenmiştir. Şirket kuruluşu için gerekli işlemlere başlanmasına karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036712


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:242.573
Değişim :  0,04% |  1,03
Açılış :  2.553  
Önceki Kapanış :  2.572  
En Yüksek
2.598 En Düşük
2.541
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:24
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAVI 47,30 87.133.884 % 10,00  
AVHOL 6,61 18.827.410 % 9,98  
SILVR 18,95 11.374.927 % 9,98  
EUREN 21,60 310.055.985 % 9,92  
UFUK 50,45 2.328.003 % 9,91  
daha fazla
15:24 Alış Satış %  
Dolar 17,0324 17,0596 % -0,34  
Euro 17,9718 18,0106 % -1,35  
Sterlin 21,1027 21,2086 % -1,31  
Frank 17,2205 17,3243 % -1,25  
Riyal 4,5194 4,5421 % -0,90  
daha fazla
15:24 Alış Satış %  
Altın Ons 1.831 1.831 -16,92  
Altın Gr. 1.003 1.003 -16,96  
Cumhuriyet 6.668 6.769 -125,00  
Tam 6.630 6.801 -128,39  
Yarım 3.204 3.290 -62,11  
Çeyrek 1.607 1.645 -31,06  
Gümüş.Ons 21,47 21,49 -0,22  
Gümüş Gr. 11,69 11,70 -0,27  
B. Petrol 124 124 1,15  
Seans Raporu 15:24
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru