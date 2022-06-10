***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.06.2022 15:36
***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
07.02.2022 tarihli Kap açıklamamızda Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. ile güç birliği yaparak birlikte elektrikli araç kiralama ve paylaşım teknolojileri konusunda faaliyette bulunmak üzere "Mint Elektrikli Araç Teknolojileri A.Ş." ünvanlı bir Şirketin 20 Milyon TL sermaye ve %40 Escar, %40 Kontrolmatik ortaklığı ile kurulması hakkında Yönetim Kurul'umuzca karar alındığı açıklanmıştı. Escar'ın %40 bildirilen ortaklığı %50 olarak güncellenmiştir. Şirket kuruluşu için gerekli işlemlere başlanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036712
BIST
15:242.573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 1,03
|Açılış
|: 2.553
|
|Önceki Kapanış
|: 2.572
|
2.598
En Düşük
2.541
15:2417,0596
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0580
|Açılış
|: 16,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2450
|
17,4307
En Düşük
16,8510
15:2418,0106
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -0,2459
|Açılış
|: 17,9300
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|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4210
En Düşük
17,9163
15:241.002,39
En Yüksek
|Değişim
|: -1,71%
|| -17,40
|Açılış
|: 1.002,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,79
|
1.035,67
En Düşük
999,67
BIST En Aktif Hisseler15:24
|MAVI
|47,30
|87.133.884
|% 10,00
|
|AVHOL
|6,61
|18.827.410
|% 9,98
|
|SILVR
|18,95
|11.374.927
|% 9,98
|
|EUREN
|21,60
|310.055.985
|% 9,92
|
|UFUK
|50,45
|2.328.003
|% 9,91
|
|OYYAT
|62,00
|98.215.546
|% -9,95
|
|TSGYO
|6,08
|97.296.868
|% -9,93
|
|MAGEN
|12,59
|90.967.031
|% -6,11
|
|DARDL
|3,69
|114.092.882
|% -4,90
|
|DOCO
|1.570,10
|24.530.111
|% -4,26
|
|THYAO
|47,62
|3.966.792.528
|% -1,49
|
|SISE
|22,62
|1.348.727.711
|% -1,48
|
|AKBNK
|8,61
|1.310.082.012
|% 2,87
|
|YKBNK
|4,81
|1.187.963.906
|% 3,44
|
|GARAN
|15,47
|1.128.704.628
|% 1,11
|
|YKBNK
|4,81
|1.187.963.906
|% 3,44
|
|EKGYO
|2,65
|484.522.684
|% -1,12
|
|DOHOL
|4,16
|713.230.831
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,61
|1.310.082.012
|% 2,87
|
|TSKB
|2,45
|291.951.578
|% 2,51
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0324
|17,0596
|% -0,34
|
|Euro
|17,9718
|18,0106
|% -1,35
|
|Sterlin
|21,1027
|21,2086
|% -1,31
|
|Frank
|17,2205
|17,3243
|% -1,25
|
|Riyal
|4,5194
|4,5421
|% -0,90
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-16,92
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-16,96
|
|Cumhuriyet
|6.668
|6.769
|-125,00
|
|Tam
|6.630
|6.801
|-128,39
|
|Yarım
|3.204
|3.290
|-62,11
|
|Çeyrek
|1.607
|1.645
|-31,06
|
|Gümüş.Ons
|21,47
|21,49
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,70
|-0,27
|
|B. Petrol
|124
|124
|1,15
|
Seans Raporu
15:24
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15:39KERVN
Yüzde 7.55 oranında artışla 0.57 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 877, 667 adet işlem
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Endeks 2, 571 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 02 altında . İşlem hacmi 26, 358.00 milyon TL de
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Yüzde -3.29 oranında düşüşle 12.64 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 159, 707 adet işlem
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15:37PAMEL
Yüzde 4.80 oranında artışla 113.60 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 361 adet işlem
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15:36FORMT
Yüzde 6.37 oranında artışla 1.67 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 368, 539 adet işlem