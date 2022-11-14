***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.11.2022 17:59
***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 21/03/2022 tarih- 15 no'lu ve 21/03/2022 tarih-16 no'lu kararları doğrultusunda halen Şirketimiz bünyesinde yapılmakta olan 2.el araç alım/satım işini C2C platforma taşımak amacıyla %100 Escar A.Ş. bağlı ortaklığı olarak, 20 milyon TL sermayeyle bir şirket kurulmasına, Şirketin ticari ünvanının ‘Varmı Arttıran Dijital Platform Teknolojileri A.Ş.' olmasına ve Şirketimiz bünyesinde Varmıarttıran adlı internet sitesinde yürütülen iş segmentinin, yaptırılan 2 ayrı değerleme raporunda hesaplanan 10.233.052 TL ortalama bedel üzerinden yeni kurulan bağlı ortaklığımıza nakden satılmasına karar verilmişti. Şirketimiz internet sitesinde yürütülen ikinci el araç satışı iş segmentinin bağlı ortaklığımıza satış işlemi bu gün itibariyle gerçekleştirilmiş olup yarından itibaren sözkonusu dijital ikinci el araç satış faaliyetleri sadece yeni kurulan bağlı ortaklığımız Varmı Arttıran Dijital Platform Teknolojileri A.Ş. tarafından yürütülecektir. Nihai kullanıcıya yönelik, web tabanlı açık arttırma yöntemiyle satış kanallarını geliştireceğimiz, teknolojik altyapısı kuvvetli ve efektif bir fiyatlandırma yapmayı hedeflediğimiz bu yatırımla, 2.el araç alım-satım işini yeni bir modellemeyle büyüterek, bu iş kolunda pazara değer katacağımıza ve pazarda teknolojik standartlarımızla etkin olacağımıza inanıyoruz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079839
BIST
17:594.567
En Yüksek
|Değişim
|: 2,51%
|| 111,80
|Açılış
|: 4.452
|
|Önceki Kapanış
|: 4.456
|
4.571
En Düşük
4.450
17:5918,6124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0675
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6268
En Düşük
18,5015
17:5919,2252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0050
|Açılış
|: 19,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2659
En Düşük
19,1054
17:591.058,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,71
|Açılış
|: 1.058,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.054,17
|
1.059,11
En Düşük
1.048,98
BIST En Aktif Hisseler17:59
|IEYHO
|1,87
|157.424.909
|% 10,00
|
|MAALT
|345,40
|46.505.772
|% 10,00
|
|CONSE
|9,46
|339.276.654
|% 10,00
|
|AKENR
|4,84
|42.849.728
|% 10,00
|
|BAKAB
|55,55
|25.723.636
|% 10,00
|
|SNGYO
|3,81
|974.526.075
|% -9,93
|
|BRKO
|2,18
|1.041.968
|% -6,84
|
|FENER
|66,20
|403.030.813
|% -6,23
|
|GLBMD
|10,30
|31.919.266
|% -5,94
|
|SELVA
|11,78
|219.993.541
|% -5,15
|
|THYAO
|109,60
|8.989.098.335
|% -1,70
|
|ASELS
|41,54
|6.873.352.001
|% 6,90
|
|PETKM
|15,25
|5.559.181.534
|% 7,17
|
|EREGL
|37,28
|4.187.129.155
|% 2,14
|
|ODAS
|11,89
|3.300.125.184
|% 9,99
|
|EKGYO
|5,64
|2.812.104.388
|% 6,42
|
|ALBRK
|2,55
|1.103.464.801
|% 2,82
|
|PETKM
|15,25
|5.559.181.534
|% 7,17
|
|AKFGY
|4,49
|1.453.854.568
|% -0,88
|
|ODAS
|11,89
|3.300.125.184
|% 9,99
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5956
|18,6036
|% 0,32
|
|Euro
|19,2027
|19,2185
|% -0,01
|
|Sterlin
|21,7568
|21,8659
|% -0,65
|
|Frank
|19,5712
|19,6891
|% -0,32
|
|Riyal
|4,9343
|4,9591
|% 0,35
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|3,12
|
|Altın Gr.
|1.058
|1.058
|4,28
|
|Cumhuriyet
|7.115
|7.121
|18,00
|
|Tam
|6.989
|7.121
|103,00
|
|Yarım
|3.394
|3.481
|50,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.740
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,88
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|13,04
|13,06
|0,14
|
|B. Petrol
|95,25
|95,25
|-0,74
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59KOZAL
Yüzde 8.40 oranında artışla 242.50 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 704, 652 adet işlem
-
17:58CEMAS
Yüzde 5.42 oranında artışla 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 083, 550 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 8.33 oranında artışla 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 254, 154, 391 adet işlem
-
17:56BMSTL
Yüzde 5.77 oranında artışla 30.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 525, 185 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, TAVHL, TKFEN