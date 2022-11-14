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***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.11.2022 17:59
***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 21/03/2022 tarih- 15 no'lu ve 21/03/2022 tarih-16 no'lu  kararları doğrultusunda halen Şirketimiz bünyesinde yapılmakta olan 2.el araç alım/satım işini C2C platforma taşımak amacıyla %100 Escar A.Ş. bağlı ortaklığı olarak, 20 milyon TL sermayeyle bir şirket kurulmasına, Şirketin ticari ünvanının  ‘Varmı Arttıran Dijital Platform Teknolojileri A.Ş.' olmasına ve  Şirketimiz bünyesinde Varmıarttıran adlı internet sitesinde yürütülen iş segmentinin, yaptırılan 2 ayrı değerleme raporunda hesaplanan 10.233.052 TL ortalama bedel üzerinden yeni kurulan bağlı ortaklığımıza nakden satılmasına  karar verilmişti.  Şirketimiz internet sitesinde yürütülen ikinci el araç satışı iş segmentinin bağlı ortaklığımıza satış işlemi bu gün itibariyle gerçekleştirilmiş olup yarından itibaren sözkonusu dijital ikinci el araç satış faaliyetleri sadece yeni kurulan bağlı ortaklığımız Varmı Arttıran Dijital Platform Teknolojileri A.Ş. tarafından yürütülecektir. Nihai kullanıcıya yönelik, web tabanlı açık arttırma yöntemiyle satış kanallarını geliştireceğimiz, teknolojik altyapısı kuvvetli ve efektif bir fiyatlandırma yapmayı hedeflediğimiz bu yatırımla,  2.el araç alım-satım işini yeni bir modellemeyle büyüterek, bu iş kolunda pazara değer katacağımıza ve pazarda teknolojik standartlarımızla etkin olacağımıza inanıyoruz. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079839


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Tam 6.989 7.121 103,00  
Yarım 3.394 3.481 50,00  
Çeyrek 1.697 1.740 25,00  
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Gümüş Gr. 13,04 13,06 0,14  
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