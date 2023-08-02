***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.08.2023 14:58
***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
23.06.2022 tarihinde Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. ile güç birliği yaparak % 50 oranında ortaklıkla elektrikli araç kiralama ve paylaşım teknolojileri konusunda faaliyette bulunmak üzere "Mint Elektrikli Araç Teknolojileri A.Ş." nin kuruluşu sayın hissedarlarımızın bilgisine sunulmuştu. Elektrikli araçlara elektrik enerjisi temininin sağlanması teknolojileriyle ilgili her türlü faaliyette bulunmak amacıyla Mint Elektrikli Araç Teknolojileri A.Ş.nin %100 bağlı ortaklığı olan şirketimiz Teknovus Şarj Teknolojileri A.Ş. Ülke genelinde şarj ağı işletmeciliği faaliyeti için 49 yıl süreyle şarj ağı işletmeci lisansı almak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na 01.08.2023 tarihinde başvuruda bulunmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179644
BIST
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15:207.251
En Düşük
|Değişim
|: 1,15%
|| 82,66
|Açılış
|: 7.180
|
|Önceki Kapanış
|: 7.169
|
7.175
En Yüksek
7.252
15:2026,9668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0311
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,4330
En Düşük
26,8887
15:2029,5773
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0309
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,2683
En Düşük
29,5443
15:201.690,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 6,29
|Açılış
|: 1.690,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,19
|
1.718,88
En Düşük
1.681,65
BIST En Aktif Hisseler15:18
|ULKER
|42,90
|736.922.325
|% 10,00
|
|KTSKR
|68,20
|90.598.821
|% 10,00
|
|TETMT
|587,40
|6.481.778
|% 10,00
|
|MMCAS
|7,59
|931.278
|% 10,00
|
|SEYKM
|8,37
|12.088.130
|% 9,99
|
|AVHOL
|113,40
|8.354.065
|% -10,00
|
|EDIP
|19,19
|24.384.944
|% -9,99
|
|PCILT
|34,28
|9.628.841
|% -9,98
|
|TUKAS
|10,65
|1.057.226.458
|% -6,25
|
|GSDHO
|5,47
|880.038.788
|% -4,54
|
|EREGL
|41,66
|4.826.249.996
|% 2,21
|
|ASTOR
|114,80
|4.295.795.362
|% 1,50
|
|THYAO
|234,00
|4.161.478.287
|% 1,30
|
|SASA
|63,95
|4.034.006.833
|% -0,70
|
|KONTR
|223,20
|2.723.286.262
|% 7,26
|
|EKGYO
|8,70
|1.886.195.396
|% 1,52
|
|IHYAY
|1,26
|272.719.407
|% -1,56
|
|SKBNK
|3,20
|611.108.913
|% 6,31
|
|YKBNK
|14,29
|2.678.941.532
|% -0,28
|
|ZOREN
|4,40
|716.237.991
|% 2,80
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9331
|26,9907
|% 0,20
|
|Euro
|29,5733
|29,5864
|% -0,07
|
|Sterlin
|34,3084
|34,4805
|% -0,02
|
|Frank
|30,5827
|30,7670
|% -0,25
|
|Riyal
|7,1643
|7,2002
|% 0,07
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|2,41
|
|Altın Gr.
|1.691
|1.691
|7,06
|
|Cumhuriyet
|11.296
|11.466
|-5,00
|
|Tam
|11.048
|11.121
|-10,00
|
|Yarım
|5.528
|5.586
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.764
|2.793
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,33
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|21,19
|21,20
|0,15
|
|B. Petrol
|85,39
|85,39
|0,48
|
Seans Raporu
15:18
daha fazla
-
15:33AKYHO
Yüzde 7.21 oranında artışla 3.57 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 686, 934 adet işlem
-
15:32CUSAN
Yüzde 4.20 oranında artışla 22.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 903, 405 adet işlem
-
15:31HURGZ
Yüzde 9.77 oranında artışla 4.72 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 543, 128 adet işlem
-
15:30XU100
Endeks 7, 244 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 05 üstünde . İşlem hacmi 81, 975.00 milyon TL de
-
15:30ULKER
Yüzde 10.00 oranında artışla 42.90 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 028, 674 adet işlem