***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.09.2023 18:11
***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %50 oranında pay sahibi olduğu MİNT ELEKTRİKLİ ARAÇ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 19.09.2023 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda 20.0000.000 TL tutarlı mevcut sermayesi 30.000.000 TL artırılarak 50.000.000 TL'na çıkarılmıştır. Sermaye artışı 29.09.2023 tarihinde tescil ve 29.09.2023 tarihli ve 10925 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Sermaye artışı sonucunda MİNT ELEKTRİKLİ ARAÇ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ'ndeki toplam sermaye tutarımız 25.000.000 TL olmuştur.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198292
BIST
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18:058.335
En Düşük
|Değişim
|: 1,41%
|| 116,20
|Açılış
|: 8.239
|
|Önceki Kapanış
|: 8.219
|
8.239
En Yüksek
8.379
18:0527,4167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1026
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3950
|
27,6607
En Düşük
27,3482
18:0529,0674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0390
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3008
En Düşük
28,8998
18:051.634,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -7,91
|Açılış
|: 1.634,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,42
|
1.658,62
En Düşük
1.634,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISYAT
|11,66
|68.929.221
|% 10,00
|
|MMCAS
|13,09
|4.580.629
|% 10,00
|
|LINK
|108,90
|92.254.317
|% 10,00
|
|ISKUR
|3.795.000,00
|15.180.000
|% 10,00
|
|TARKM
|407,50
|389.899.246
|% 9,99
|
|EUYO
|16,02
|11.096.345
|% -10,00
|
|ISBTR
|346.163,90
|3.807.803
|% -10,00
|
|MIATK
|518,90
|440.650.399
|% -9,99
|
|IHYAY
|1,94
|147.550.910
|% -9,77
|
|TETMT
|2.400,00
|104.101.347
|% -7,79
|
|THYAO
|242,50
|12.939.953.245
|% -0,29
|
|TUPRS
|159,00
|6.547.588.575
|% 1,61
|
|YKBNK
|18,46
|6.522.406.047
|% 5,25
|
|KOZAL
|28,78
|5.812.891.503
|% 4,65
|
|ISCTR
|25,74
|5.403.883.692
|% 1,26
|
|ZOREN
|5,70
|2.535.826.972
|% 9,83
|
|YKBNK
|18,46
|6.522.406.047
|% 5,25
|
|EKGYO
|8,08
|2.600.181.472
|% 0,75
|
|ODAS
|13,25
|2.854.867.205
|% -0,90
|
|ISCTR
|25,74
|5.403.883.692
|% 1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4058
|27,4218
|% 0,39
|
|Euro
|29,0299
|29,0719
|% 0,15
|
|Sterlin
|33,3480
|33,5152
|% 0,08
|
|Frank
|29,8543
|30,0341
|% 0,13
|
|Riyal
|7,2865
|7,3230
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-11,12
|
|Altın Gr.
|1.634
|1.635
|-7,90
|
|Cumhuriyet
|11.204
|11.373
|-34,00
|
|Tam
|10.892
|11.044
|-44,00
|
|Yarım
|5.463
|5.545
|-22,00
|
|Çeyrek
|2.723
|2.772
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,32
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|19,75
|19,76
|-0,17
|
|B. Petrol
|92,66
|92,66
|-0,44
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59OZRDN
Yüzde 8.02 oranında artışla 38.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 717, 618 adet işlem
-
17:57ATAKP
Yüzde 4.98 oranında artışla 69.60 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 128, 395 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, THYAO, EREGL
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, ARCLK, YKBNK
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 87, 15 artarak (% 1.21 ) 7, 284