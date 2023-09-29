***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %50 oranında pay sahibi olduğu MİNT ELEKTRİKLİ ARAÇ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 19.09.2023 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda 20.0000.000 TL tutarlı mevcut sermayesi 30.000.000 TL artırılarak 50.000.000 TL'na çıkarılmıştır. Sermaye artışı 29.09.2023 tarihinde tescil ve 29.09.2023 tarihli ve 10925 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Sermaye artışı sonucunda MİNT ELEKTRİKLİ ARAÇ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ'ndeki toplam sermaye tutarımız 25.000.000 TL olmuştur.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198292BIST