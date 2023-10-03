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***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.10.2023 19:35
***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin % 50 oranında pay sahibi olduğu MİNT ELEKTRİKLİ ARAÇ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin kuruluş amacı olan elektrikli araç kiralama ve paylaşım teknolojileri kapsamında  Kasım ayında planlanmış olan faaliyetlerine başlamak amacıyla  daha önceden satın almış olduğumuz 10 adet Fiat 500 E (%100 elektrikli) aracın sisteme uyumluluğu kontrol edilmiş ve yazılımın entegrasyon süreçleri başarıyla tamamlanmış olup lansman dönemi için  sektörde fark yaratacağını düşündüğümüz  bu araçlardan ilave 140 adet Fiat 500 E (%100 elektrikli) tedarik işlemleri başlatılmıştır. Kasım ayında gerçekleşmesi öngörülen lansman sürecini takiben Minbee markasıyla İstanbul'dan başlayarak yaygınlaştırmayı planladığımız bu yeni yatırımımızla  müşterilerimize gösterdiğimiz hassasiyetin yanı sıra elektrikli araçların ticari olarak kullanımını sağlayarak çevre dostu bir yatırımı da hayata geçirmiş olacağımızı kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199235


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CMBTN 982,50 175.146.802 % 10,00  
EGEEN 9.196,30 1.359.022.355 % 10,00  
HUBVC 9,68 36.719.190 % 10,00  
KONYA 6.409,30 588.901.837 % 10,00  
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Frank 29,7504 29,9296 % -0,05  
Riyal 7,3101 7,3467 % 0,20  
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Altın Ons 1.825 1.825 -3,25  
Altın Gr. 1.614 1.614 1,06  
Cumhuriyet 11.084 11.251 35,00  
Tam 10.840 10.970 30,00  
Yarım 5.437 5.502 10,00  
Çeyrek 2.710 2.751 5,00  
Gümüş.Ons 21,18 21,21 0,15  
Gümüş Gr. 18,74 18,76 0,18  
B. Petrol 91,11 91,11 0,40  
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