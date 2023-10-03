***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin % 50 oranında pay sahibi olduğu MİNT ELEKTRİKLİ ARAÇ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin kuruluş amacı olan elektrikli araç kiralama ve paylaşım teknolojileri kapsamında Kasım ayında planlanmış olan faaliyetlerine başlamak amacıyla daha önceden satın almış olduğumuz 10 adet Fiat 500 E (%100 elektrikli) aracın sisteme uyumluluğu kontrol edilmiş ve yazılımın entegrasyon süreçleri başarıyla tamamlanmış olup lansman dönemi için sektörde fark yaratacağını düşündüğümüz bu araçlardan ilave 140 adet Fiat 500 E (%100 elektrikli) tedarik işlemleri başlatılmıştır. Kasım ayında gerçekleşmesi öngörülen lansman sürecini takiben Minbee markasıyla İstanbul'dan başlayarak yaygınlaştırmayı planladığımız bu yeni yatırımımızla müşterilerimize gösterdiğimiz hassasiyetin yanı sıra elektrikli araçların ticari olarak kullanımını sağlayarak çevre dostu bir yatırımı da hayata geçirmiş olacağımızı kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199235BIST