***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.11.2023 15:12
***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
23.06.2022 tarihinde Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. ile güç birliği yaparak % 50 oranında ortaklıkla elektrikli araç kiralama ve paylaşım teknolojileri konusunda faaliyette bulunmak üzere kurulmuş olan "Mint Elektrikli AraçTeknolojileri A.Ş. nin %100 bağlı ortaklığı olan şirketimiz Teknovus Şarj Teknolojileri A.Ş. ülke genelinde şarj ağı işletmeciliği faaliyeti için 49 yıl süreyle şarj ağı işletmeci lisansı almak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na yaptığı başvuru onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217403
BIST
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16:197.686
En Düşük
|Değişim
|: -1,10%
|| -85,51
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.771
|
7.669
En Yüksek
7.786
16:1928,5976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0495
|Açılış
|: 28,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6200
|
28,5976
En Düşük
28,4784
16:1930,5406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0099
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,6247
En Düşük
30,0906
16:191.779,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,96
|Açılış
|: 1.779,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.777,26
|
1.785,20
En Düşük
1.770,35
BIST En Aktif Hisseler16:17
|ATATP
|65,45
|53.247.731
|% 10,00
|
|AVTUR
|10,45
|9.287.017
|% 10,00
|
|ARENA
|29,06
|65.935.636
|% 9,99
|
|ETYAT
|10,15
|8.219.164
|% 9,97
|
|DERIM
|16,44
|8.109.509
|% 9,97
|
|ISBTR
|576.642,50
|10.956.208
|% -10,00
|
|QNBFL
|990,00
|3.140.730
|% -10,00
|
|EMNIS
|110,10
|1.285.765
|% -9,98
|
|TURGG
|543,00
|65.881.235
|% -9,95
|
|QNBFB
|324,50
|7.613.012
|% -9,86
|
|THYAO
|235,90
|10.335.875.109
|% 2,97
|
|REEDR
|28,70
|3.542.867.816
|% 6,85
|
|ISCTR
|20,28
|2.859.977.766
|% 1,00
|
|TUPRS
|149,70
|2.611.733.023
|% -0,07
|
|EKGYO
|7,11
|1.880.656.141
|% 3,34
|
|EKGYO
|7,11
|1.880.656.141
|% 3,34
|
|ISCTR
|20,28
|2.859.977.766
|% 1,00
|
|IHLAS
|1,37
|175.003.131
|% 9,60
|
|REEDR
|28,70
|3.542.867.816
|% 6,85
|
|ZOREN
|5,10
|621.366.416
|% -2,30
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5858
|28,5905
|% 0,15
|
|Euro
|30,5279
|30,5388
|% 0,03
|
|Sterlin
|34,9045
|35,0795
|% 0,30
|
|Frank
|31,4732
|31,6628
|% -0,11
|
|Riyal
|7,5997
|7,6378
|% 0,16
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,06
|22,08
|% 0,66
|
|Platin
|852,13
|854,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|972,51
|976,09
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,65
|81,65
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.935,83
|1.936,11
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:17
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16:32BIGCH
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 30.32 lira fiyatla işlem gören hissede 786, 982 adet işlem
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16:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, ALARK, YKBNK
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16:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -78, 53 kaybederek (% -1.16 ) 6, 667
-
16:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, ARENA, MARKA, KLMSN, ETYAT, PAPIL, PCILT, ARASE, MIATK, IHLAS
-
16:30
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TURGG, EMNIS, QNBFL, ISBTR