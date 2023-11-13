***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar23.06.2022 tarihinde Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. ile güç birliği yaparak % 50 oranında ortaklıkla elektrikli araç kiralama ve paylaşım teknolojileri konusunda faaliyette bulunmak üzere kurulmuş olan "Mint Elektrikli AraçTeknolojileri A.Ş. nin %100 bağlı ortaklığı olan şirketimiz Teknovus Şarj Teknolojileri A.Ş. ülke genelinde şarj ağı işletmeciliği faaliyeti için 49 yıl süreyle şarj ağı işletmeci lisansı almak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na yaptığı başvuru onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217403BIST