***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı ve ortaklarından Sn.Efrayim Kebudi Şirketimiz sermayesinin %23,92'ne karşılık gelen 2.084.114 TL nominal değerli A Grubu paylar ile 10.905.886 TL nominal değerli B Grubu paylar olmak üzere toplam 12.990.000 TL nominal değerli borsada işlem görmeyen statüdeki paylarını aşağıda belirtilen Şirket ortaklarına aşağıda belirtilen şekilde devrettiğini bildirmiştir.Şirketimiz Yönetim Kurulunca söz konusu pay devrinin şirketin pay defterine işlenmesine karar verilmiştir. Söz konusu pay devri Şirketimizin yönetim kontrolünde bir değişikliğe yol açmamıştır. Pay devri öncesi ve sonrası ortaklık yapısı ekte yer almaktadır.• Şirketimizin sermayesini temsil eden paylarından beheri 1,00.-Türk Lirası değerinde 1.042.057 adet A Grubu payın DARYO KEBUDİ'ye devri,• Şirketimizin sermayesini temsil eden paylarından beheri 1,00.-Türk Lirası değerinde 1.042.057 adet A Grubu payın AZRA KEBUDİ'ye devri,• Şirketimizin sermayesini temsil eden paylarından beheri 1,00.-Türk Lirası değerinde 4.895.943 adet B Grubu payın DARYO KEBUDİ'ye devri,• Şirketimizin sermayesini temsil eden paylarından beheri 1,00.-Türk Lirası değerinde 3.287.943 adet B Grubu payın AZRA KEBUDİ'ye devri,• Şirketimizin sermayesini temsil eden paylarından beheri 1,00.-Türk Lirası değerinde 2.722.000 adet B Grubu payın BETİNA HALYO'ya devri,Kamuoyuna saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230838BIST