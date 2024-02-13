***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.02.2024 15:20
***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 13.02.2024 tarihli 2024/2 nolu kararına istinaden Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Efrayim KEBUDİ'nin vefatı ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına tabi olmak üzere Sn. Betina HALYO atanmıştır. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Efrayim Kebudi'nin vefatı ile boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına şirket ortaklarından ve halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta bulunan Sn. Azra KEBUDİ oybirliği ile seçilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249116
BIST
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16:159.139
En Düşük
|Değişim
|: -0,39%
|| -35,54
|Açılış
|: 9.217
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|Önceki Kapanış
|: 9.175
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9.105
En Yüksek
9.217
16:1530,7806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0686
|Açılış
|: 30,8450
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|Önceki Kapanış
|: 30,8000
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30,7806
En Düşük
30,6353
16:1533,2007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0821
|Açılış
|: 33,2000
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|Önceki Kapanış
|: 33,1000
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33,2007
En Düşük
33,0544
16:152.003,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 8,88
|Açılış
|: 2.003,90
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|Önceki Kapanış
|: 1.995,02
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2.004,64
En Düşük
1.987,99
BIST En Aktif Hisseler16:15
|CELHA
|30,58
|20.672.684
|% 252,30
|
|PKART
|72,60
|12.161.107
|% 10,00
|
|AVHOL
|55,60
|308.471.387
|% 9,99
|
|MARBL
|26,64
|130.682.509
|% 9,99
|
|DGGYO
|38,52
|43.213.611
|% 9,99
|
|BINHO
|623,50
|2.631.659.471
|% -6,94
|
|GLBMD
|43,14
|198.467.684
|% -6,66
|
|MAGEN
|13,10
|125.918.421
|% -6,43
|
|VBTYZ
|143,80
|207.560.533
|% -6,38
|
|GEDZA
|26,86
|106.080.157
|% -6,28
|
|EREGL
|47,30
|7.171.180.470
|% 1,94
|
|THYAO
|287,25
|7.103.753.705
|% -1,03
|
|ISCTR
|27,62
|6.104.018.137
|% 1,02
|
|SASA
|41,36
|5.037.038.545
|% 3,61
|
|GUBRF
|197,80
|4.955.202.270
|% 9,95
|
|EKGYO
|10,89
|3.771.522.266
|% 3,91
|
|ZOREN
|5,27
|1.531.819.871
|% 3,54
|
|ISCTR
|27,62
|6.104.018.137
|% 1,02
|
|KLGYO
|5,35
|982.855.101
|% 9,86
|
|AKFGY
|2,58
|405.254.118
|% 3,20
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6445
|30,7806
|% 0,22
|
|Euro
|33,1576
|33,2007
|% 0,25
|
|Sterlin
|38,8461
|39,0409
|% 0,46
|
|Frank
|34,8257
|35,0355
|% -0,31
|
|Riyal
|8,1679
|8,2089
|% 0,01
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,86
|22,89
|% 0,66
|
|Platin
|895,20
|896,75
|% 0,66
|
|Paladyum
|904,94
|908,71
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,57
|82,57
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,82
|2.029,06
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:15
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16:30SAMAT
Yüzde -5.18 oranında düşüşle 56.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 480, 108 adet işlem
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16:29MIPAZ
Yüzde -6.14 oranında düşüşle 90.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 959, 037 adet işlem
-
16:28OYLUM
Yüzde -4.91 oranında düşüşle 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 316, 725 adet işlem
-
16:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 44 kaybederek (% -0.17 ) 9, 703
-
16:27XU100
Endeks 9, 132 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 46 altında . İşlem hacmi 111, 033.00 milyon TL de