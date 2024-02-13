***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 13.02.2024 tarihli 2024/2 nolu kararına istinaden Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Efrayim KEBUDİ'nin vefatı ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına tabi olmak üzere Sn. Betina HALYO atanmıştır. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Efrayim Kebudi'nin vefatı ile boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına şirket ortaklarından ve halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta bulunan Sn. Azra KEBUDİ oybirliği ile seçilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249116BIST