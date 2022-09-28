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***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu

28.09.2022 16:56
***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu


***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )

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Türkçe
Pay Satış Bilgi Formu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23/09/2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

23.09.2022 tarihli KAP açıklamamızda belirtildiği üzere Şirket ortaklarımız Şirket'imiz sermayesinde sahibi oldukları B grubu paylarının 17.05.2022 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen kısmının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesine yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptıkları başvuruyu geri çekmişlerdi. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ortaklarımıza hitaben yazılan 28.09.2022 tarih ve E-29833736-110.08-26508, E-29833736-110.08-26509, E-29833736-110.08-26510, E-29833736-110.08-26511, E-29833736-110.08-26507 sayılı yazılar ile başvuru dosyalarının işlemden kaldırıldığı bildirilmiştir.    Kamuoyunun bilgisine sunarız Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065718


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