***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
28.09.2022 16:56
***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
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Pay Satış Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23/09/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
23.09.2022 tarihli KAP açıklamamızda belirtildiği üzere Şirket ortaklarımız Şirket'imiz sermayesinde sahibi oldukları B grubu paylarının 17.05.2022 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen kısmının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesine yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptıkları başvuruyu geri çekmişlerdi. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ortaklarımıza hitaben yazılan 28.09.2022 tarih ve E-29833736-110.08-26508, E-29833736-110.08-26509, E-29833736-110.08-26510, E-29833736-110.08-26511, E-29833736-110.08-26507 sayılı yazılar ile başvuru dosyalarının işlemden kaldırıldığı bildirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065718
BIST
16:563.222
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -43,25
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
|
3.284
En Düşük
3.199
16:5618,5249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0764
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5642
En Düşük
18,4132
16:5617,9500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0900
|Açılış
|: 17,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
17,9700
En Düşük
17,7800
16:56982,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 16,42
|Açılış
|: 982,79
|
|Önceki Kapanış
|: 965,91
|
983,92
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler16:56
|KUYAS
|8,80
|74.927.597
|% 10,00
|
|RODRG
|42,94
|13.317.913
|% 9,99
|
|CANTE
|120,00
|99.777.624
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,62
|61.530.588
|% 9,98
|
|HKTM
|42,64
|64.954.937
|% 9,95
|
|ZOREN
|3,45
|512.286.951
|% -9,92
|
|ULUFA
|5,19
|2.271.102
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|26.624.870
|% -9,89
|
|USAK
|3,29
|62.712.750
|% -9,86
|
|SKBNK
|1,86
|465.265.365
|% -9,71
|
|THYAO
|69,50
|2.498.184.568
|% -2,11
|
|YKBNK
|7,25
|2.312.452.043
|% 0,14
|
|SASA
|68,45
|2.086.888.130
|% -0,80
|
|GARAN
|19,83
|2.072.827.524
|% 1,07
|
|AKBNK
|11,65
|1.965.436.437
|% -1,44
|
|EKGYO
|3,91
|1.391.255.878
|% -1,76
|
|YKBNK
|7,25
|2.312.452.043
|% 0,14
|
|TSKB
|2,37
|652.585.216
|% -6,32
|
|SKBNK
|1,86
|465.265.365
|% -9,71
|
|ISCTR
|7,80
|1.472.801.282
|% -0,51
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5067
|18,5249
|% 0,41
|
|Euro
|17,9400
|17,9500
|% 0,50
|
|Sterlin
|19,7124
|19,8112
|% -0,10
|
|Frank
|18,7363
|18,8492
|% 1,21
|
|Riyal
|4,9032
|4,9278
|% 0,34
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.652
|22,83
|
|Altın Gr.
|983
|983
|17,00
|
|Cumhuriyet
|6.573
|6.673
|1,00
|
|Tam
|6.661
|6.742
|66,00
|
|Yarım
|3.241
|3.296
|33,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.648
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,68
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|0,18
|
|B. Petrol
|85,47
|85,47
|0,60
|
Seans Raporu
16:56
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Endeks 3, 221 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 36 altında . İşlem hacmi 41, 631.00 milyon TL de
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17:06
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