***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Satış Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23/09/2022Bildirim İçeriğiAçıklamalar23.09.2022 tarihli KAP açıklamamızda belirtildiği üzere Şirket ortaklarımız Şirket'imiz sermayesinde sahibi oldukları B grubu paylarının 17.05.2022 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen kısmının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesine yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptıkları başvuruyu geri çekmişlerdi. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ortaklarımıza hitaben yazılan 28.09.2022 tarih ve E-29833736-110.08-26508, E-29833736-110.08-26509, E-29833736-110.08-26510, E-29833736-110.08-26511, E-29833736-110.08-26507 sayılı yazılar ile başvuru dosyalarının işlemden kaldırıldığı bildirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065718BIST