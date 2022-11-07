***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
07.11.2022 18:28
***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirket'imizin 11 Kasım 2021 – 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında likidite sağlayıcılığı kapsamında 1.535.000 nominal adetli, satın alma fiyatı en düşük 30.08 TL ve en yüksek 42,00 TL olan, toplam 55.405.234 TL ortalama maaliyetli olarak geri almış olduğu paylarının tamamı 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla 60,00 TL birim fiyattan bir yurt dışı kurumsal yatırımcıya satışı Borsa İstanbul'da özel emir yolu ile gerçekleşmiştir. Satış işlemi sonucunda elde edilen 36.694.766 TL'lik gelir mali tablolarımıza yansıtılmıştır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
07/11/2022 0 1.535.000 1.535.000 1.535.000 0 % 2,83 % 1,63 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077626
BIST
18:054.332
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 114,68
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.339
En Düşük
4.230
18:0518,5712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0049
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
18:0518,5683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0770
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
18:051.002,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,48
|Açılış
|: 1.002,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|2.332,90
|93.893.686
|% 10,00
|
|POLTK
|968,10
|24.877.577
|% 10,00
|
|KONYA
|2.551,80
|233.536.880
|% 9,99
|
|VKING
|13,10
|6.774.665
|% 9,99
|
|CRFSA
|66,10
|170.420.862
|% 9,98
|
|KIMMR
|9,16
|17.829.719
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|3.154.344
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,30
|34.017.538
|% -8,63
|
|PRKME
|14,29
|149.214.743
|% -8,57
|
|BTCIM
|38,98
|49.670.129
|% -7,32
|
|THYAO
|107,20
|11.387.530.070
|% 2,88
|
|KRDMD
|13,85
|7.450.436.101
|% 6,54
|
|PETKM
|14,65
|5.638.897.063
|% 4,64
|
|TUPRS
|448,00
|5.380.755.649
|% 4,62
|
|EREGL
|36,62
|5.027.145.817
|% 9,97
|
|EKGYO
|4,79
|4.849.896.503
|% 4,13
|
|KRDMD
|13,85
|7.450.436.101
|% 6,54
|
|PETKM
|14,65
|5.638.897.063
|% 4,64
|
|ISCTR
|9,25
|3.015.732.179
|% 3,35
|
|HALKB
|8,72
|2.819.877.527
|% 2,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5683
|18,5712
|% 0,03
|
|Euro
|18,5559
|18,5683
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,2329
|21,3393
|% 0,81
|
|Frank
|18,7044
|18,8171
|% 0,55
|
|Riyal
|4,9292
|4,9539
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.679
|-2,88
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.003
|-1,41
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.709
|6.771
|137,00
|
|Yarım
|3.269
|3.310
|66,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.656
|35,00
|
|Gümüş.Ons
|20,85
|20,89
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,44
|12,46
|-0,01
|
|B. Petrol
|98,78
|98,78
|0,21
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58INFO
Yüzde 6.83 oranında artışla 8.60 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 212, 982 adet işlem
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17:56YGYO
Yüzde 6.60 oranında artışla 1.13 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 478, 037 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 4, 330 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 67 üstünde . İşlem hacmi 99, 767.00 milyon TL de
-
17:54SAHOL
Yüzde 7.66 oranında artışla 36.84 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 098, 075 adet işlem
-
17:52RYSAS
Yüzde 8.07 oranında artışla 13.39 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 037, 288 adet işlem