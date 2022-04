***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPay 13.07.2021 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız PazarYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviEFRAYİM KEBUDİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 04.07.2001 İcrada Görevli Efo Turizm Pazarlama ve Ticaret A.Ş.?de Yönetim Kurulu Başkanı, Esteks Kumaşçılık Sanayi ve Dış Ticaret Turizm Taşımacılık Ltd. Şti.?nde Ortak Evet 23.92 A+B Bağımsız Üye DeğilDARYO KEBUDİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 04.07.2001 İcrada Görevli Evet 23.92 A+B Bağımsız Üye DeğilAZRA KEBUDİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 04.07.2001 İcrada Görevli Evet 23.92 A+B Bağımsız Üye DeğilNORA KARAKAŞ KÜÇÜKBERBERYAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 04.07.2001 İcrada Görevli Genel Müdür Evet 3.99 A+B Bağımsız Üye DeğilCENGİZ ARABACI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 26.03.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ? Başkan, Denetim Komitesi - ÜyeALAETTİN ŞAFAK URAS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 26.03.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Hayır Denetim Komitesi ? Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi - BaşkanTİJEN AKDOĞAN ÜNVER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 31.03.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Hayır Kurumsal Yönetim KomitesiBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiNDA Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Araç ekspertizi ve sigortacılık işlemleri 3000000 3000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkVarmıarttıran Dijital Platform Teknolojileri A.Ş. E-ticaret yolu ile internet üzerinden ikinci el motorlu kara taşıtlarının alım,satım ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler 20000000 20000000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021030BIST