***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.06.2022 15:29
***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
NDA Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Araç ekspertizi ve sigortacılık işlemleri 3000000 3000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Varmıarttıran Dijital Platform Teknolojileri A.Ş. E-ticaret yolu ile internet üzerinden ikinci el motorlu kara taşıtla 20000000 20000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Mint Elektrikli Araç Teknolojileri A.Ş. Elektrikli araç kiralama ve paylaşım teknolojileri 20000000 10000000 TRY 50 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039994
BIST
17:002.454
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -36,10
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
17:0016,6464
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0358
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5311
17:0017,4746
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0786
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,3631
17:00972,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -3,71
|Açılış
|: 972,39
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
981,03
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler17:00
|COSMO
|11,55
|535.451
|% 10,00
|
|ULUSE
|223,80
|23.133.199
|% 9,98
|
|BMSCH
|11,37
|104.269.406
|% 9,96
|
|TURSG
|5,35
|401.134.870
|% 9,86
|
|GZNMI
|41,60
|32.791.788
|% 9,65
|
|MAKIM
|16,94
|442.577.103
|% -9,99
|
|LIDFA
|12,61
|66.160.495
|% -9,93
|
|YEOTK
|59,15
|76.374.889
|% -8,86
|
|SELVA
|7,53
|99.140.877
|% -8,73
|
|BASCM
|3,90
|610.887
|% -7,14
|
|THYAO
|47,48
|3.996.804.772
|% -1,17
|
|SISE
|21,26
|1.494.722.025
|% -0,75
|
|EREGL
|27,20
|1.261.153.352
|% -1,31
|
|ASELS
|23,22
|1.145.418.955
|% 0,09
|
|AKBNK
|8,27
|865.840.545
|% -0,48
|
|EKGYO
|2,58
|459.149.442
|% -1,53
|
|ODAS
|2,99
|490.912.710
|% -1,97
|
|YKBNK
|4,41
|658.679.551
|% -1,34
|
|TSKB
|2,06
|293.720.288
|% -0,48
|
|AKBNK
|8,27
|865.840.545
|% -0,48
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6374
|16,6464
|% -0,21
|
|Euro
|17,4521
|17,4746
|% -0,45
|
|Sterlin
|20,0943
|20,1950
|% -0,83
|
|Frank
|17,3815
|17,4863
|% 0,18
|
|Riyal
|4,4203
|4,4425
|% -0,24
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-2,01
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|6.533
|6.632
|7,00
|
|Tam
|6.517
|6.606
|-31,00
|
|Yarım
|3.190
|3.230
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.614
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,75
|20,78
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,15
|-0,05
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,37
|
Seans Raporu
17:00
daha fazla
-
17:15SELVA
Yüzde -9.33 oranında düşüşle 7.48 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 022, 820 adet işlem
-
17:14RTALB
Yüzde -53.41 oranında düşüşle 6.70 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 842, 978 adet işlem
-
17:12MEGAP
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 781, 420 adet işlem
-
17:12MEGAP
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 781, 420 adet işlem
-
17:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -37, 71 kaybederek (% -1.39 ) 2, 669