ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiNDA Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Araç ekspertizi ve sigortacılık işlemleri 3000000 3000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkVarmıarttıran Dijital Platform Teknolojileri A.Ş. E-ticaret yolu ile internet üzerinden ikinci el motorlu kara taşıtla 20000000 20000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkMint Elektrikli Araç Teknolojileri A.Ş. Elektrikli araç kiralama ve paylaşım teknolojileri 20000000 10000000 TRY 50 İştirak