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***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.06.2022 15:29
***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
NDA Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Araç ekspertizi ve sigortacılık işlemleri 3000000 3000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Varmıarttıran Dijital Platform Teknolojileri A.Ş. E-ticaret yolu ile internet üzerinden ikinci el motorlu kara taşıtla 20000000 20000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Mint Elektrikli Araç Teknolojileri A.Ş. Elektrikli araç kiralama ve paylaşım teknolojileri 20000000 10000000 TRY 50 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039994


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COSMO 11,55 535.451 % 10,00  
ULUSE 223,80 23.133.199 % 9,98  
BMSCH 11,37 104.269.406 % 9,96  
TURSG 5,35 401.134.870 % 9,86  
GZNMI 41,60 32.791.788 % 9,65  
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17:00 Alış Satış %  
Dolar 16,6374 16,6464 % -0,21  
Euro 17,4521 17,4746 % -0,45  
Sterlin 20,0943 20,1950 % -0,83  
Frank 17,3815 17,4863 % 0,18  
Riyal 4,4203 4,4425 % -0,24  
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17:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.818 1.818 -2,01  
Altın Gr. 976 976 -0,38  
Cumhuriyet 6.533 6.632 7,00  
Tam 6.517 6.606 -31,00  
Yarım 3.190 3.230 -16,00  
Çeyrek 1.598 1.614 -8,00  
Gümüş.Ons 20,75 20,78 -0,09  
Gümüş Gr. 11,13 11,15 -0,05  
B. Petrol 115 115 1,37  
Seans Raporu 17:00
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