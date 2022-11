***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoVahan Can Alyanakyan Raporlama ve Planlama Müdürü 15.04.2021 0212 290 67 10 yatirimciiliskileri@escar.com.tr - -Mine Berra Doğaner Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 14.01.2022 0212 290 67 10 yatirimciiliskileri@escar.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 200228Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPay 13.07.2021 Türkiye Borsa İstanbul Ana PazarBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiNDA Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Sigorta aracılık faaliyetleri 3000000 3000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkVarmıarttıran Dijital Platform Teknolojileri A.Ş. E-ticaret yolu ile internet üzerinden ikinci el motorlu kara taşıtlarının alım,satım ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler 20000000 20000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkMint Elektrikli Araç Teknolojileri A.Ş. Elektrikli araç kiralama ve paylaşım teknolojileri 20000000 10000000 TRY 50 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076525BIST