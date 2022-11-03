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***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.11.2022 15:04
***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Vahan Can Alyanakyan Raporlama ve Planlama Müdürü 15.04.2021 0212 290 67 10 yatirimciiliskileri@escar.com.tr - -
Mine Berra Doğaner Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 14.01.2022 0212 290 67 10 yatirimciiliskileri@escar.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 200228

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay 13.07.2021 Türkiye Borsa İstanbul Ana Pazar

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
NDA Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Sigorta aracılık faaliyetleri 3000000 3000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Varmıarttıran Dijital Platform Teknolojileri A.Ş. E-ticaret yolu ile internet üzerinden ikinci el motorlu kara taşıtlarının alım,satım ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler 20000000 20000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Mint Elektrikli Araç Teknolojileri A.Ş. Elektrikli araç kiralama ve paylaşım teknolojileri 20000000 10000000 TRY 50 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076525


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BIST En Aktif Hisseler15:17
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KAREL 23,32 134.293.030 % 10,00  
DOKTA 48,90 27.438.278 % 9,99  
ADEL 62,80 32.203.070 % 9,98  
TMPOL 25,12 22.800.546 % 9,98  
ERCB 93,75 53.104.056 % 9,97  
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15:17 Alış Satış %  
Dolar 18,6188 18,6226 % 0,03  
Euro 18,1884 18,1979 % -0,47  
Sterlin 20,8573 20,9619 % -1,40  
Frank 18,3142 18,4246 % -0,95  
Riyal 4,9401 4,9648 % -0,04  
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15:17 Alış Satış %  
Altın Ons 1.621 1.621 -14,54  
Altın Gr. 972 972 -7,36  
Cumhuriyet 6.525 6.624 -104,00  
Tam 6.557 6.612 -65,00  
Yarım 3.195 3.233 -31,00  
Çeyrek 1.602 1.615 -16,00  
Gümüş.Ons 18,90 18,93 -0,31  
Gümüş Gr. 11,39 11,41 -0,13  
B. Petrol 95,37 95,37 -0,79  
Seans Raporu 15:17
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