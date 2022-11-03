***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviEFRAYİM KEBUDİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 04.07.2001 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Esteks Kumaşçılık Sanayi ve Dış Ticaret Turizm Taşımacılık Ltd. Şti.nde Ortak Evet 23.92 A+B Bağımsız Üye DeğilDARYO KEBUDİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 04.07.2001 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Yönetici Ortak Evet 23.92 A+B Bağımsız Üye DeğilAZRA KEBUDİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 04.07.2001 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği/Yönetici Ortak Evet 23.92 A+B Bağımsız Üye DeğilNORA KARAKAŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 04.07.2001 İcrada Görevli Genel Müdür/Yönetici Ortak Evet 3.99 A+B Bağımsız Üye DeğilCENGİZ ARABACI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 26.03.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028601 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan, Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıALAETTİN ŞAFAK URAS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 26.03.2021 İcrada Görevli Değil Farmanet Sağlık Hizmetleri A.Ş.'de yönetim kurulu başkanı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028601 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiTİJEN AKDOĞAN ÜNVER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 31.03.2022 İcrada Görevli Değil Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028601 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerNORA KARAKAŞ Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Yönetici Genel Müdür/Yönetici Ortakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076551BIST