***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPay 13.07.2021 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız PazarYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviEFRAYİM KEBUDİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 04.07.2001 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Esteks Kumaşçılık Sanayi ve Dış Ticaret Turizm Taşımacılık Ltd. Şti.'de ortak, Varmıarttıran Dijital Platform Teknolojileri A.Ş. ve NDA Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.'de yönetim kurulu başkanı Evet 23.92 A+B Bağımsız Üye DeğilDARYO KEBUDİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 04.07.2001 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Yönetici Ortak Varmıarttıran Dijital Platform Teknolojileri A.Ş. ve NDA Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.'de yönetim kurulu başkan yardımcısı, Mint Elektrikli Araç Teknolojileri A.Ş. yönetim kurulu başkanı Evet 23.92 A+B Bağımsız Üye DeğilAZRA KEBUDİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 04.07.2001 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği/Yönetici Ortak Varmıarttıran Dijital Platform Teknolojileri A.Ş., NDA Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. ve Mint Elektrikli Araç Teknolojileri A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi Evet 23.92 A+B Bağımsız Üye DeğilNORA KARAKAŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 04.07.2001 İcrada Görevli Genel Müdür/Yönetici Ortak Varmıarttıran Dijital Platform Teknolojileri A.Ş. ve NDA Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi Evet 3.99 A+B Bağımsız Üye DeğilCENGİZ ARABACI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 26.03.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028601 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan, Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıALAETTİN ŞAFAK URAS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 26.03.2021 İcrada Görevli Değil Farmanet Sağlık Hizmetleri A.Ş.'de yönetim kurulu başkanı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028601 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiTİJEN AKDOĞAN ÜNVER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 31.03.2022 İcrada Görevli Değil Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028601 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132648BIST