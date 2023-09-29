***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.09.2023 19:22
***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
NDA Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Sigorta aracılık faaliyetleri 3000000 3000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Varmıarttıran Dijital Platform Teknolojileri A.Ş. E-ticaret yolu ile internet üzerinden ikinci el motorlu kara taşıtlarının alım,satım ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler 20000000 20000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Mint Elektrikli Araç Teknolojileri A.Ş. Elektrikli araç kiralama ve paylaşım teknolojileri 50000000 25000000 TRY 50 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198330
BIST
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18:058.335
En Düşük
|Değişim
|: 1,41%
|| 116,20
|Açılış
|: 8.239
|
|Önceki Kapanış
|: 8.219
|
8.239
En Yüksek
8.379
18:0527,4249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1108
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3950
|
27,6607
En Düşük
27,3482
18:0529,0188
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0096
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3008
En Düşük
28,8998
18:051.631,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -11,18
|Açılış
|: 1.631,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,42
|
1.658,62
En Düşük
1.630,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISYAT
|11,66
|68.929.221
|% 10,00
|
|MMCAS
|13,09
|4.580.629
|% 10,00
|
|LINK
|108,90
|92.254.317
|% 10,00
|
|ISKUR
|3.795.000,00
|15.180.000
|% 10,00
|
|TARKM
|407,50
|389.899.246
|% 9,99
|
|EUYO
|16,02
|11.096.345
|% -10,00
|
|ISBTR
|346.163,90
|3.807.803
|% -10,00
|
|MIATK
|518,90
|440.650.399
|% -9,99
|
|IHYAY
|1,94
|147.550.910
|% -9,77
|
|TETMT
|2.400,00
|104.101.347
|% -7,79
|
|THYAO
|242,50
|12.939.953.245
|% -0,29
|
|TUPRS
|159,00
|6.547.588.575
|% 1,61
|
|YKBNK
|18,46
|6.522.406.047
|% 5,25
|
|KOZAL
|28,78
|5.812.891.503
|% 4,65
|
|ISCTR
|25,74
|5.403.883.692
|% 1,26
|
|ZOREN
|5,70
|2.535.826.972
|% 9,83
|
|YKBNK
|18,46
|6.522.406.047
|% 5,25
|
|EKGYO
|8,08
|2.600.181.472
|% 0,75
|
|ODAS
|13,25
|2.854.867.205
|% -0,90
|
|ISCTR
|25,74
|5.403.883.692
|% 1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4101
|27,4238
|% 0,40
|
|Euro
|28,9947
|29,0210
|% -0,03
|
|Sterlin
|33,3202
|33,4873
|% -0,00
|
|Frank
|29,8226
|30,0022
|% 0,03
|
|Riyal
|7,2865
|7,3231
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.631
|1.631
|-11,18
|
|Cumhuriyet
|11.204
|11.373
|-34,00
|
|Tam
|10.865
|11.027
|-61,00
|
|Yarım
|5.449
|5.536
|-31,00
|
|Çeyrek
|2.716
|2.768
|-15,00
|
|Gümüş Gr.
|19,57
|19,60
|-0,34
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59OZRDN
Yüzde 8.02 oranında artışla 38.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 717, 618 adet işlem
-
17:57ATAKP
Yüzde 4.98 oranında artışla 69.60 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 128, 395 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, THYAO, EREGL
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, ARCLK, YKBNK
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 87, 15 artarak (% 1.21 ) 7, 284