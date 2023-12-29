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***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.12.2023 18:44
***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
EFRAYİM KEBUDİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 04.07.2001 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Esteks Kumaşçılık Sanayi ve Dış Ticaret Turizm Taşımacılık Ltd. Şti.'de ortak, Varmıarttıran Dijital Platform Teknolojileri A.Ş. ve NDA Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.'de yönetim kurulu başkanı Evet Bağımsız Üye Değil
DARYO KEBUDİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 04.07.2001 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Yönetici Ortak Varmıarttıran Dijital Platform Teknolojileri A.Ş. ve NDA Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.'de yönetim kurulu başkan yardımcısı, Mint Elektrikli Araç Teknolojileri A.Ş. yönetim kurulu başkanı Evet 34.85 A+B Bağımsız Üye Değil
AZRA KEBUDİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 04.07.2001 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği/Yönetici Ortak Varmıarttıran Dijital Platform Teknolojileri A.Ş., NDA Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. ve Mint Elektrikli Araç Teknolojileri A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi Evet 31.9 A+B Bağımsız Üye Değil
NORA KARAKAŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 04.07.2001 İcrada Görevli Genel Müdür/Yönetici Ortak Varmıarttıran Dijital Platform Teknolojileri A.Ş. ve NDA Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi Evet 3.86 A+B Bağımsız Üye Değil
CENGİZ ARABACI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 26.03.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028601 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan, Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
ALAETTİN ŞAFAK URAS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 26.03.2021 İcrada Görevli Değil Farmanet Sağlık Hizmetleri A.Ş.'de yönetim kurulu başkanı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028601 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
TİJEN AKDOĞAN ÜNVER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 31.03.2022 İcrada Görevli Değil Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028601 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230840


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