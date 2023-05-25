***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Yatırımcı Raporu
25.05.2023 10:17
***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Açıklamalar
Şirket Bilgilendirme Politikamız kapsamında, 2023 1. Çeyrek finansal sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan yatırımcı sunumu ekli dosyada ve kurumsal internet sitemiz olan "www.escar.com.tr" yatırımcı ilişkileri bölümünde yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153715
BIST
13:084.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 37,06
|Açılış
|: 4.440
|
|Önceki Kapanış
|: 4.425
|
4.471
En Düşük
4.418
13:0819,9268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0371
|Açılış
|: 21,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3000
|
19,9330
En Düşük
19,8779
13:0821,4754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0964
|Açılış
|: 22,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,9000
|
21,5288
En Düşük
21,3598
13:081.256,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,90
|Açılış
|: 1.257,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,92
|
1.258,75
En Düşük
1.250,74
BIST En Aktif Hisseler13:06
|KLRHO
|27,72
|36.870.951
|% 10,00
|
|OSMEN
|68,45
|12.618.567
|% 9,96
|
|SMRTG
|74,60
|129.379.587
|% 9,95
|
|AVOD
|2,90
|44.302.098
|% 9,85
|
|MTRKS
|34,04
|47.519.473
|% 9,38
|
|SAMAT
|21,12
|55.103.178
|% -9,97
|
|MARKA
|21,16
|338.877
|% -9,96
|
|AVHOL
|25,96
|119.685.641
|% -6,55
|
|RODRG
|46,10
|59.484.923
|% -5,73
|
|CELHA
|28,26
|22.387.285
|% -4,40
|
|THYAO
|135,50
|1.811.074.215
|% 2,03
|
|SASA
|49,56
|1.493.126.112
|% -2,15
|
|ISCTR
|10,39
|786.194.595
|% 1,76
|
|EUPWR
|79,30
|774.335.863
|% 2,52
|
|AKBNK
|14,37
|713.010.626
|% 3,01
|
|ISCTR
|10,39
|786.194.595
|% 1,76
|
|EKGYO
|6,26
|415.780.684
|% 1,46
|
|YKBNK
|8,91
|546.295.155
|% 2,30
|
|AKBNK
|14,37
|713.010.626
|% 3,01
|
|KLGYO
|2,07
|87.618.493
|% 6,70
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9203
|19,9244
|% 0,17
|
|Euro
|21,4346
|21,4622
|% 0,39
|
|Sterlin
|24,5858
|24,7091
|% 0,26
|
|Frank
|21,9091
|22,0411
|% 0,09
|
|Riyal
|5,2964
|5,3230
|% 0,16
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|5,00
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.257
|4,68
|
|Cumhuriyet
|9.294
|9.434
|-130,00
|
|Tam
|9.245
|9.485
|-130,62
|
|Yarım
|4.537
|4.666
|-52,00
|
|Çeyrek
|2.276
|2.333
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,14
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,80
|14,82
|0,06
|
|B. Petrol
|77,51
|77,51
|-0,85
|