***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Yatırımcı Raporu
01.09.2023 17:01
***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Bilgilendirme Politikamız kapsamında, 2023 2. Çeyrek finansal sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan yatırımcı sunumu ekli dosyada ve kurumsal internet sitemiz olan "www.escar.com.tr" yatırımcı ilişkileri bölümünde yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190890
BIST
'
17:288.040
En Düşük
|Değişim
|: 1,54%
|| 121,59
|Açılış
|: 7.967
|
|Önceki Kapanış
|: 7.918
|
7.930
En Yüksek
8.061
17:2826,7186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0287
|Açılış
|: 26,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
26,7248
En Düşük
26,6058
17:2828,8821
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0847
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0743
En Düşük
28,6292
17:281.663,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,27
|Açılış
|: 1.663,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,97
|
1.677,90
En Düşük
1.658,92
BIST En Aktif Hisseler17:28
|IZENR
|59,40
|3.675.894.997
|% 10,00
|
|GWIND
|31,90
|844.265.275
|% 10,00
|
|BRSAN
|836,00
|2.079.999.563
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.196,80
|636.081.717
|% 10,00
|
|ARSAN
|14,08
|132.027.405
|% 10,00
|
|KTLEV
|45,24
|1.541.759.094
|% -9,97
|
|AZTEK
|59,80
|475.784.925
|% -9,87
|
|EMNIS
|57,70
|1.192.584
|% -7,16
|
|INVEO
|43,72
|262.012.006
|% -6,98
|
|FZLGY
|21,12
|420.981.118
|% -6,47
|
|THYAO
|254,20
|10.121.623.630
|% 3,76
|
|KOZAL
|29,22
|9.783.497.924
|% 2,67
|
|ASTOR
|142,10
|6.930.696.001
|% -1,32
|
|ISCTR
|21,18
|6.158.311.008
|% 0,57
|
|TUPRS
|142,10
|5.663.240.729
|% 0,71
|
|EKGYO
|8,74
|3.819.778.007
|% 1,75
|
|KOZAL
|29,22
|9.783.497.924
|% 2,67
|
|ISCTR
|21,18
|6.158.311.008
|% 0,57
|
|YKBNK
|15,96
|2.748.726.750
|% 0,38
|
|IHLAS
|1,12
|165.131.761
|% 2,75
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7119
|26,7186
|% 0,11
|
|Euro
|28,8751
|28,8821
|% -0,29
|
|Sterlin
|33,6307
|33,7993
|% -0,20
|
|Frank
|30,0829
|30,2641
|% 0,02
|
|Riyal
|7,1008
|7,1364
|% 0,15
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|-3,10
|
|Altın Gr.
|1.667
|1.668
|3,76
|
|Cumhuriyet
|11.264
|11.435
|61,00
|
|Tam
|11.006
|11.109
|15,00
|
|Yarım
|5.520
|5.576
|8,00
|
|Çeyrek
|2.751
|2.788
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,25
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|20,88
|20,91
|-0,06
|
|B. Petrol
|88,33
|88,33
|1,50
|
Seans Raporu
17:28
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-
17:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 124, 82 artarak (% 1.48 ) 8, 535
-
17:42
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, GWIND, IZENR
-
17:42
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, KOZAL, ASTOR
-
17:42XU100
Endeks 8, 039 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 53 üstünde . İşlem hacmi 129, 883.00 milyon TL de
-
17:42EUPWR
Yüzde 5.48 oranında artışla 209.90 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 573, 789 adet işlem