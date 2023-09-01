***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Yatırımcı Raporu









***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Yatırımcı Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYatırımcı RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Bilgilendirme Politikamız kapsamında, 2023 2. Çeyrek finansal sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan yatırımcı sunumu ekli dosyada ve kurumsal internet sitemiz olan "www.escar.com.tr" yatırımcı ilişkileri bölümünde yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190890BIST