***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Yatırımcı Raporu
30.11.2023 15:34
***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Açıklamalar
Şirket Bilgilendirme Politikamız kapsamında, 2023 3. Çeyrek finansal sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan yatırımcı sunumu ekli dosyada ve kurumsal internet sitemiz olan "www.escar.com.tr" yatırımcı ilişkileri bölümünde yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221161
BIST
'
15:368.034
En Düşük
|Değişim
|: 0,30%
|| 24,23
|Açılış
|: 8.008
|
|Önceki Kapanış
|: 8.009
|
8.001
En Yüksek
8.049
15:3628,8632
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0662
|Açılış
|: 28,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9250
|
28,9568
En Düşük
28,7532
15:3631,6024
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,1613
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6800
|
31,8655
En Düşük
31,5033
15:361.890,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -10,66
|Açılış
|: 1.890,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,40
|
1.905,31
En Düşük
1.883,28
BIST En Aktif Hisseler15:36
|BINHO
|294,25
|1.163.960.251
|% 10,00
|
|EKOS
|27,28
|76.779.124
|% 10,00
|
|VBTYZ
|170,50
|156.010.121
|% 10,00
|
|YGYO
|2,86
|111.352.464
|% 10,00
|
|TURGG
|517,00
|22.323.563
|% 10,00
|
|DAPGM
|36,76
|1.314.330.285
|% -9,99
|
|LIDER
|175,80
|17.035.677
|% -9,98
|
|SMART
|33,28
|22.395.144
|% -9,96
|
|HURGZ
|5,19
|7.683.561
|% -9,90
|
|ATATP
|98,75
|329.973.272
|% -7,71
|
|THYAO
|254,75
|4.491.898.408
|% -0,10
|
|SASA
|49,82
|2.267.977.195
|% -2,50
|
|ISCTR
|22,20
|2.159.396.328
|% 1,19
|
|AKBNK
|34,16
|2.010.178.434
|% 0,71
|
|ASELS
|49,04
|1.896.681.706
|% 2,17
|
|ISCTR
|22,20
|2.159.396.328
|% 1,19
|
|EKGYO
|7,46
|681.063.462
|% 0,81
|
|YKBNK
|19,27
|1.469.623.704
|% -0,36
|
|PETKM
|21,82
|1.388.772.175
|% 1,77
|
|AKBNK
|34,16
|2.010.178.434
|% 0,71
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8559
|28,8632
|% -0,23
|
|Euro
|31,5797
|31,6024
|% -0,51
|
|Sterlin
|36,3962
|36,5787
|% -0,55
|
|Frank
|32,8282
|33,0259
|% -0,38
|
|Riyal
|7,6686
|7,7070
|% -0,23
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,05
|25,08
|% 0,66
|
|Platin
|939,90
|941,28
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.020,38
|1.024,18
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,59
|83,59
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.037,99
|2.038,28
|% 0,66
|