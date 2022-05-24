***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
24.05.2022 15:26
***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 24 Mayıs 2022 tarih ve 27 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında
Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş olan komitelerin görev ve çalışma esaslarının ekteki gibi belirlenmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032081
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|MZHLD
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|ORCAY
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|KGYO
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|POLHO
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|SELVA
|9,25
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|KARSN
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|EKGYO
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|485.933.602
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|SKBNK
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|220.150.583
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|645.868.636
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|Dolar
|16,0267
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|% 0,71
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|Euro
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|17,2235
|% 1,10
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|Sterlin
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|20,1306
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|Frank
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|Alış
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|Altın Ons
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|11,09
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|961
|962
|12,75
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|Cumhuriyet
|6.410
|6.507
|133,00
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|Tam
|6.379
|6.540
|133,74
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|Yarım
|3.083
|3.164
|64,69
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|Çeyrek
|1.546
|1.582
|32,35
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|Gümüş.Ons
|22,02
|22,05
|0,23
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|11,35
|0,19
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|111
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