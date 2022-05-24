***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ESCAR*** ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 24 Mayıs 2022 tarih ve 27 sayılı Yönetim Kurulu toplantısındaYönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş olan komitelerin görev ve çalışma esaslarının ekteki gibi belirlenmesine karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032081BIST