***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
22.03.2022 15:24
***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022 Yılı Faaliyet Dönemi
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 22.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 2022 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için, Denetim Komitesi'nin belirlediği ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunduğu görüş doğrultusunda Yönetim Kurulu'muz tarafından PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi olarak seçilmesine ve seçilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarlarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011960
BIST
15:082.169
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -5,60
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
2.174
En Düşük
2.146
15:0814,8116
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0150
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8424
En Düşük
14,7886
15:0816,3396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3666
En Düşük
16,2486
15:08918,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -4,44
|Açılış
|: 918,51
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
916,19
BIST En Aktif Hisseler15:08
|ENSRI
|15,40
|1.545.144
|% 10,00
|
|MAALT
|287,90
|21.305.629
|% 9,97
|
|GZNMI
|34,86
|47.931.037
|% 9,97
|
|IDEAS
|23,14
|37.510.415
|% 9,46
|
|ALKA
|26,24
|20.800.734
|% 8,88
|
|PKENT
|287,30
|128.697.419
|% -9,82
|
|AYEN
|11,94
|87.050.658
|% -9,61
|
|SANEL
|7,14
|6.580.244
|% -5,93
|
|BASCM
|3,30
|48.140
|% -4,35
|
|KRSTL
|5,99
|2.789.568
|% -4,16
|
|EREGL
|33,32
|2.885.562.202
|% 4,68
|
|THYAO
|28,38
|2.706.654.291
|% 1,65
|
|KRDMD
|15,19
|2.053.159.909
|% 0,86
|
|GARAN
|11,90
|1.167.218.102
|% 0,59
|
|SISE
|14,24
|765.084.886
|% 0,99
|
|ODAS
|1,65
|257.699.901
|% 1,85
|
|KRDMD
|15,19
|2.053.159.909
|% 0,86
|
|DOHOL
|3,64
|395.564.422
|% 1,39
|
|GARAN
|11,90
|1.167.218.102
|% 0,59
|
|THYAO
|28,38
|2.706.654.291
|% 1,65
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8048
|14,8116
|% -0,10
|
|Euro
|16,3275
|16,3396
|% 0,01
|
|Sterlin
|19,5436
|19,6416
|% 0,39
|
|Frank
|15,8141
|15,9094
|% -0,01
|
|Riyal
|3,9387
|3,9585
|% -0,05
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|-8,81
|
|Altın Gr.
|918
|918
|-4,58
|
|Cumhuriyet
|6.093
|6.185
|-22,00
|
|Tam
|6.064
|6.215
|-21,06
|
|Yarım
|2.931
|3.007
|-10,19
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|-5,09
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,07
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|-0,07
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,50
|