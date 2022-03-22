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***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

22.03.2022 15:24
***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022 Yılı Faaliyet Dönemi
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimizin 22.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında   2022 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için, Denetim Komitesi'nin belirlediği ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunduğu görüş doğrultusunda Yönetim Kurulu'muz tarafından PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi olarak seçilmesine ve seçilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarlarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011960


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Çeyrek 1.470 1.503 -5,09  
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