***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2022 Yılı Faaliyet DönemiSeçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi31.03.2022Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimizin 31.03.2022 tarihli Genel Kurul toplantısında 2022 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi olarak seçilmesi onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014644BIST