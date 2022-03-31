***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
31.03.2022 17:45
***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022 Yılı Faaliyet Dönemi
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.03.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 31.03.2022 tarihli Genel Kurul toplantısında 2022 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi olarak seçilmesi onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014644
BIST
17:512.226
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -4,60
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.245
En Düşük
2.221
17:5114,6809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0278
|Açılış
|: 14,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6875
En Düşük
14,5922
17:5116,3452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0089
|Açılış
|: 16,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2546
17:51915,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,25
|Açılış
|: 915,25
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
917,40
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler17:49
|AYCES
|72,05
|6.196.379
|% 10,00
|
|TURGG
|216,70
|55.466.016
|% 10,00
|
|ULUSE
|113,30
|5.703.271
|% 10,00
|
|PENTA
|374,80
|46.248.749
|% 9,98
|
|MAALT
|286,90
|47.114.347
|% 9,97
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|GZNMI
|40,78
|235.842.645
|% -8,97
|
|CEOEM
|13,20
|155.941.020
|% -7,95
|
|AKFGY
|3,22
|346.973.915
|% -7,47
|
|SANEL
|5,57
|790.883
|% -6,54
|
|THYAO
|32,16
|4.385.625.786
|% -0,06
|
|GARAN
|12,22
|2.874.055.818
|% 0,25
|
|KRDMD
|15,15
|2.137.815.500
|% 1,34
|
|SISE
|15,19
|1.280.276.893
|% 0,40
|
|TUPRS
|212,60
|1.250.271.678
|% 3,00
|
|ODAS
|1,70
|449.177.616
|% 1,19
|
|GARAN
|12,22
|2.874.055.818
|% 0,25
|
|YKBNK
|4,07
|848.698.762
|% -1,21
|
|KARSN
|5,43
|1.090.225.606
|% 2,26
|
|KRDMD
|15,15
|2.137.815.500
|% 1,34
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6708
|14,6757
|% 0,15
|
|Euro
|16,3270
|16,3442
|% -0,06
|
|Sterlin
|19,2449
|19,3414
|% 0,23
|
|Frank
|15,8558
|15,9513
|% 0,26
|
|Riyal
|3,9017
|3,9212
|% 0,15
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|6,39
|
|Altın Gr.
|916
|916
|5,35
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.159
|31,00
|
|Tam
|6.036
|6.187
|29,60
|
|Yarım
|2.917
|2.993
|14,32
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|7,15
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,98
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|0,06
|
|B. Petrol
|108
|108
|-3,92
|
Seans Raporu
17:49
daha fazla
-
17:59EUHOL
Yüzde -4.08 oranında düşüşle 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 730, 189 adet işlem
-
17:58MZHLD
Yüzde 6.85 oranında artışla 33.40 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 225 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 56 artarak (% 0.08 ) 2, 008
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYCES, ULUSE, YKSLN, PENTA, TURGG, KUYAS, MAALT
-
17:57
LIDFA, TTKOM, KUYAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında