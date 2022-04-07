***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.04.2022 15:05
***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022 Yılı Faaliyet Dönemi
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.03.2022
Tescil Tarihi
06.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
06.04.2022-10553
Açıklamalar
Şirketimizin 31.03.2022 tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş 2022 yılı için Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu olarak seçilmiş, 06.04.2022 tarih ve 10533 No'lu Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017020
BIST
17:142.347
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 30,29
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.351
En Düşük
2.329
17:1414,7388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0329
|Açılış
|: 14,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7633
En Düşük
14,7005
17:1416,1019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0685
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
17:14916,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 5,58
|Açılış
|: 916,23
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
917,28
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler17:14
|KLKIM
|20,50
|138.163.086
|% 10,01
|
|LUKSK
|67,10
|48.086.847
|% 10,00
|
|NATEN
|57,75
|57.744.521
|% 10,00
|
|ESEN
|34,58
|269.038.739
|% 9,99
|
|CASA
|121,20
|1.044.623
|% 9,98
|
|GZNMI
|37,60
|30.142.626
|% -9,96
|
|SANEL
|5,51
|922.784
|% -5,81
|
|IDEAS
|24,28
|73.597.868
|% -4,56
|
|EDATA
|20,20
|21.904.447
|% -4,45
|
|BOBET
|4,43
|70.164.751
|% -3,49
|
|THYAO
|35,20
|2.628.981.894
|% 1,68
|
|GARAN
|12,59
|2.153.985.734
|% 1,45
|
|KRDMD
|15,80
|1.814.409.988
|% 2,13
|
|ASELS
|26,12
|1.656.937.852
|% 2,27
|
|SISE
|16,66
|1.619.657.292
|% 2,21
|
|YKBNK
|4,31
|1.548.133.006
|% 3,36
|
|ODAS
|2,08
|605.703.387
|% 0,48
|
|AKBNK
|7,97
|1.477.027.024
|% 3,64
|
|GARAN
|12,59
|2.153.985.734
|% 1,45
|
|EKGYO
|2,57
|332.635.290
|% 0,78
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7324
|14,7388
|% 0,22
|
|Euro
|16,0895
|16,1019
|% 0,43
|
|Sterlin
|19,1908
|19,2871
|% 0,12
|
|Frank
|15,7406
|15,8355
|% 0,26
|
|Riyal
|3,9192
|3,9389
|% 0,24
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|6,64
|
|Altın Gr.
|916
|916
|5,68
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|3,84
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|1,86
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,42
|24,45
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|-0,01
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,61
|
Seans Raporu
17:14
daha fazla
-
17:28SKTAS
Yüzde 8.72 oranında artışla 3.74 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 774, 643 adet işlem
-
17:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 79 artarak (% 1.27 ) 2, 606
-
17:27XU100
Endeks 2, 346 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 28 üstünde . İşlem hacmi 33, 155.00 milyon TL de
-
17:27ACSEL
Yüzde 8.67 oranında artışla 38.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 064, 758 adet işlem
-
17:26DITAS
Yüzde 5.29 oranında artışla 24.30 lira fiyatla işlem gören hissede 891, 029 adet işlem