***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
11.08.2021 15:11
***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 45.480.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 54.300.000 TL'ye çıkarılması kapsamında esas sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadil metni 11.08.2021 tarihinde ticaret siciline tescil edilmiş olup, 11.08.2021 tarihli ve 10385 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. SPK Onaylı Esas sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957270
BIST
15:141.417
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -20,07
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.416
15:148,6685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0699
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6817
En Düşük
8,4782
15:1410,1636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0699
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
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10,1907
En Düşük
10,0616
15:14483,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 6,31
|Açılış
|: 483,87
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
485,71
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler15:12
|MARKA
|5,06
|3.077.947
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.188.911
|% 9,99
|
|KARYE
|13,06
|92.373.024
|% 9,93
|
|DAGI
|4,71
|34.526.403
|% 9,79
|
|DENGE
|1,46
|8.063.078
|% 9,77
|
|ISBIR
|4.325,00
|1.432.235
|% -9,99
|
|IDGYO
|3,63
|352.404
|% -9,93
|
|ALMAD
|1,56
|694.963
|% -8,77
|
|EDATA
|16,01
|20.412.966
|% -8,51
|
|KGYO
|7,62
|9.849.567
|% -7,30
|
|KRDMD
|8,02
|1.590.917.209
|% 0,12
|
|GARAN
|9,13
|921.694.534
|% 0,22
|
|EREGL
|19,35
|843.772.228
|% -1,83
|
|SISE
|8,33
|805.524.324
|% -0,72
|
|GENIL
|16,48
|790.146.454
|% 4,77
|
|KRDMD
|8,02
|1.590.917.209
|% 0,12
|
|YKBNK
|2,44
|295.528.198
|% -2,01
|
|GARAN
|9,13
|921.694.534
|% 0,22
|
|SISE
|8,33
|805.524.324
|% -0,72
|
|EKGYO
|1,85
|173.124.459
|% 0,00
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6597
|8,6675
|% 0,80
|
|Euro
|10,1484
|10,1755
|% 0,81
|
|Sterlin
|11,9616
|12,0216
|% 0,94
|
|Frank
|9,3557
|9,4120
|% 0,93
|
|Riyal
|2,3051
|2,3167
|% 0,95
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|9,50
|
|Altın Gr.
|485
|486
|7,96
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.264
|46,00
|
|Tam
|3.206
|3.287
|51,87
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|25,09
|
|Çeyrek
|777
|795
|12,54
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,43
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,10
|
|B. Petrol
|69,56
|69,56
|-1,07
|