***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 45.480.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 54.300.000 TL'ye çıkarılması kapsamında esas sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadil metni 11.08.2021 tarihinde ticaret siciline tescil edilmiş olup, 11.08.2021 tarihli ve 10385 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. SPK Onaylı Esas sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957270BIST