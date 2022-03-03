***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
03.03.2022 14:20
***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Ticaret Unvanı" başlıklı 2 no'lu maddesinde şirketimizin yeni unvanı "Escar Filo Kiralama Hizmetleri Anonim Şirketi" olarak değiştirilmek üzere hazırlanan tadil metni Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28.02.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03- 17900 sayılı izin yazısı ile onaylanmış olup, SPK'nın 28.02.2022 tarihli izin yazısı 02.03.2022 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. SPK onaylı tadil metni ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006789
BI
16:062.024
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 37,66
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.025
En Düşük
2.009
16:0614,1466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0568
|Açılış
|: 14,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,1545
En Düşük
13,9691
16:0615,7176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0084
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
16:06878,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 5,90
|Açılış
|: 878,17
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
881,27
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler16:06
|PKENT
|374,00
|18.393.049
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.206.975,00
|1.206.975
|% 10,00
|
|KOZAL
|128,80
|1.049.350.286
|% 9,90
|
|OZGYO
|2,00
|43.612.983
|% 9,89
|
|KOZAA
|21,94
|504.062.120
|% 9,86
|
|AKFGY
|3,25
|124.869.413
|% -9,97
|
|BASCM
|3,65
|1.141.187
|% -9,88
|
|SNKRN
|30,40
|546.833
|% -5,00
|
|HLGYO
|1,63
|36.965.904
|% -4,12
|
|KONKA
|10,66
|130.838.689
|% -3,79
|
|KRDMD
|13,63
|2.999.699.735
|% 5,99
|
|THYAO
|25,96
|2.008.643.190
|% -0,08
|
|ASELS
|24,06
|1.706.700.940
|% 4,79
|
|EREGL
|36,12
|1.674.681.217
|% 4,76
|
|KOZAL
|128,80
|1.049.350.286
|% 9,90
|
|KRDMD
|13,63
|2.999.699.735
|% 5,99
|
|YKBNK
|3,65
|418.304.265
|% 0,00
|
|PETKM
|7,85
|737.016.328
|% 2,75
|
|GARAN
|11,70
|1.005.947.275
|% 0,69
|
|DOHOL
|2,63
|220.643.381
|% 1,94
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1436
|14,1466
|% 0,40
|
|Euro
|15,6798
|15,7176
|% 0,05
|
|Sterlin
|18,8635
|18,9581
|% 0,22
|
|Frank
|15,3089
|15,4011
|% 0,41
|
|Riyal
|3,7581
|3,7770
|% 0,37
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|5,47
|
|Altın Gr.
|878
|878
|6,07
|
|Cumhuriyet
|5.824
|5.912
|8,00
|
|Tam
|5.797
|5.942
|15,51
|
|Yarım
|2.802
|2.874
|7,50
|
|Çeyrek
|1.405
|1.437
|3,75
|
|Gümüş.Ons
|25,41
|25,44
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|0,08
|
|B. Petrol
|116
|116
|2,96
|
Seans Raporu
16:06
daha fazla
-
16:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 06 artarak (% 2.01 ) 2, 282
-
16:21IPEKE
Yüzde 9.51 oranında artışla 14.86 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 884, 986 adet işlem
-
16:20KRDMD
Yüzde 5.68 oranında artışla 13.59 lira fiyatla işlem gören hissede 229, 336, 770 adet işlem
-
16:17TSGYO
Yüzde 6.09 oranında artışla 3.31 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 461, 152 adet işlem
-
16:16XU100
Endeks 2, 023 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 85 üstünde . İşlem hacmi 20, 648.00 milyon TL de