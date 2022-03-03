***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Ticaret Unvanı" başlıklı 2 no'lu maddesinde şirketimizin yeni unvanı "Escar Filo Kiralama Hizmetleri Anonim Şirketi" olarak değiştirilmek üzere hazırlanan tadil metni Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28.02.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03- 17900 sayılı izin yazısı ile onaylanmış olup, SPK'nın 28.02.2022 tarihli izin yazısı 02.03.2022 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. SPK onaylı tadil metni ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006789BI