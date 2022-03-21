***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
21.03.2022 18:20
***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/03/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Varmıarttıran Dijital Platform Teknolojileri A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
E-ticaret yolu ile internet üzerinden ikinci el motorlu kara taşıtlarının alım,satım ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
20.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Ticaret sicil işlemlerinin tamamlanmasını takiben
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
20.000.000
Beher Payın Alış Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
20.000.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%1,74
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%4,43
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
16 Aralık 2021 tarihli KAP bildirimimize istinaden, yapılmış olan fizibilite ve değerleme çalışmaları tamamlanmış olup bu çalışmalar doğrultusunda Yönetim Kurulumuzun 21/03/2022 tarih- 15 no'lu ve 21/03/2022 tarih-16 no'lu kararları doğrultusunda 2.el araç alım/satım işini C2C platforma taşımak amacıyla %100 Escar A.Ş. bağlı ortaklığı olarak, 20 milyon TL sermayeyle bir şirket kurulmasına, Şirketin ticari ünvanının ‘Varmıarttıran Dijital Platform Teknolojileri A.Ş.' olmasına, şirket sermayesinin kuruluşta tam ve nakden ödenmesine, kuruluşu müteakiben Şirketimiz bünyesinde Varmıarttıran adlı internet sitesinde ayrı bir işkolu olarak yürütülen faaliyet kapsamındaki iş segmentinin, yaptırılan 2 ayrı değerleme raporunda hesaplanan ortalama değerleme bedeli üzerinden yeni kurulan bağlı ortaklığımıza nakden satılmasına karar verilmiştir.
SPK tarafından yetkilendirilmiş iki farklı kuruluşça hazırlanan İş Segmenti Değerleme Raporlarında belirtilen Piyasa Değeri ortalaması 10.233.052 TL dir.
Nihai kullanıcıya yönelik, web tabanlı açık arttırma yöntemiyle satış kanallarını geliştireceğimiz, teknolojik altyapısı kuvvetli ve efektif bir fiyatlandırma yapmayı hedeflediğimiz bu yatırımla, 2.el araç alım-satım işini yeni bir modellemeyle büyüterek, bu iş kolunda pazara değer katacağımıza ve pazarda teknolojik standartlarımızla etkin olacağımıza inanıyoruz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011821
BIST