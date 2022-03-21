***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi21/03/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıVarmıarttıran Dijital Platform Teknolojileri A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuE-ticaret yolu ile internet üzerinden ikinci el motorlu kara taşıtlarının alım,satım ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi20.000.000 TLEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihTicaret sicil işlemlerinin tamamlanmasını takibenEdinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı20.000.000Beher Payın Alış Fiyatı1 TLToplam Tutar20.000.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%1,74İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%4,43Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar16 Aralık 2021 tarihli KAP bildirimimize istinaden, yapılmış olan fizibilite ve değerleme çalışmaları tamamlanmış olup bu çalışmalar doğrultusunda Yönetim Kurulumuzun 21/03/2022 tarih- 15 no'lu ve 21/03/2022 tarih-16 no'lu kararları doğrultusunda 2.el araç alım/satım işini C2C platforma taşımak amacıyla %100 Escar A.Ş. bağlı ortaklığı olarak, 20 milyon TL sermayeyle bir şirket kurulmasına, Şirketin ticari ünvanının ‘Varmıarttıran Dijital Platform Teknolojileri A.Ş.' olmasına, şirket sermayesinin kuruluşta tam ve nakden ödenmesine, kuruluşu müteakiben Şirketimiz bünyesinde Varmıarttıran adlı internet sitesinde ayrı bir işkolu olarak yürütülen faaliyet kapsamındaki iş segmentinin, yaptırılan 2 ayrı değerleme raporunda hesaplanan ortalama değerleme bedeli üzerinden yeni kurulan bağlı ortaklığımıza nakden satılmasına karar verilmiştir.SPK tarafından yetkilendirilmiş iki farklı kuruluşça hazırlanan İş Segmenti Değerleme Raporlarında belirtilen Piyasa Değeri ortalaması 10.233.052 TL dir.Nihai kullanıcıya yönelik, web tabanlı açık arttırma yöntemiyle satış kanallarını geliştireceğimiz, teknolojik altyapısı kuvvetli ve efektif bir fiyatlandırma yapmayı hedeflediğimiz bu yatırımla, 2.el araç alım-satım işini yeni bir modellemeyle büyüterek, bu iş kolunda pazara değer katacağımıza ve pazarda teknolojik standartlarımızla etkin olacağımıza inanıyoruz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011821BIST