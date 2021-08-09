***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 236.825.174 152.794.101 150.940.421 74.509.055Satışların Maliyeti17 -100.471.508 -65.925.829 -65.626.597 -28.853.965TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)136.353.666 86.868.272 85.313.824 45.655.090BRÜT KAR (ZARAR)136.353.666 86.868.272 85.313.824 45.655.090Genel Yönetim Giderleri18 -7.092.820 -5.556.136 -3.815.995 -2.730.876Pazarlama Giderleri18 -1.933.855 -1.322.127 -1.172.292 -635.262Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 1.619.061 1.071.005 299.626 681.681Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -1.184.829 -802.523 -662.367 365.308ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)127.761.223 80.258.491 79.962.796 43.335.941Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 3.506.983 1.723.168 2.326.575 530.165FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)131.268.206 81.981.659 82.289.371 43.866.106Finansman Gelirleri21 16.972.395 8.291.598 6.406.782 1.678.430Finansman Giderleri21 -37.427.657 -38.636.031 -20.862.738 -21.022.232SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)110.812.944 51.637.226 67.833.415 24.522.304Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-25.336.258 -7.607.521 -16.621.985 -4.872.754Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -17.653.851 0 -13.769.288 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -7.682.407 -7.607.521 -2.852.697 -4.872.754SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)85.476.686 44.029.705 51.211.430 19.649.550DÖNEM KARI (ZARARI)85.476.686 44.029.705 51.211.430 19.649.550Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları85.476.686 44.029.705 51.211.430 19.649.550Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 23 3,90000000 2,01000000 2,33000000 0,90000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI90.644.403 34.920.861Dönem Karı (Zararı)85.476.686 44.029.705Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)85.476.686 44.029.705Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-19.897.113 -960.382Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12 1.720.763 1.678.677Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler485.790 745.174Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler485.790 745.174Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20,21 31.292.585 21.972.804Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.176.192 -992.680Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33.468.777 22.965.484Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-13.400.453 -6.842.349Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -800.470Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -800.470Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 25.336.258 7.607.521Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler20 -759.818 -730.488Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-759.818 -730.488Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler17 -64.572.238 -24.591.251İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler35.893.731 -8.037.468Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 6.665.042 -798.625İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6.665.042 -798.625Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-948.501 -117.984İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-948.501 -117.984Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 21.190.687 -4.668.077Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.469.453 -12.789.048İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-5.469.453 -12.789.048Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.455.956 10.336.266İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)14.455.956 10.336.266Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları101.473.304 35.031.855Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -30.565 0Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler14 -268.316 -110.994Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -10.530.020 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-63.349.099 -4.645.704Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.858.168 938.833Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.858.168 938.833Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12 -8.186.391 -332.082Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.169.591 -318.582Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-16.800 -13.500Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-42.719.673 -6.245.135Alınan Faiz20 2.176.192 992.680Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-19.477.395 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI36.584.891 -16.819.016Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri69.210.741 0Kredilerden Nakit Girişleri69.210.741 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -7.282.863Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -7.282.863Ödenen Faiz-32.625.850 -9.536.153YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)63.880.195 13.456.141Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.596.277 6.842.349NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)65.476.472 20.298.490DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 81.873.409 77.630.113DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 147.349.881 97.928.603Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 147.349.881 81.873.409Finansal Yatırımlar13 31.281.571 0Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar7.172.363 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar24.109.208 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar24.109.208 0Ticari Alacaklar6 14.236.550 20.966.434İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar14.236.550 20.966.434Diğer Alacaklar7 489.796 801.103İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar489.796 801.103Stoklar8 81.028.699 102.219.386Peşin Ödenmiş Giderler9 9.487.531 4.057.652İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9.487.531 4.057.652Diğer Dönen Varlıklar15 0 4.161.156İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 4.161.156ARA TOPLAM283.874.028 214.079.140TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR283.874.028 214.079.140DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar563.088.553 453.432.253Binalar11 16.863.531 17.014.592Taşıtlar11 8.844.031 6.307.202Mobilya ve Demirbaşlar11 1.422.683 1.337.864Özel Maliyetler11 0 106.198Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar10 535.958.308 428.666.397Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 438.357 435.468Diğer Haklar438.357 435.468TOPLAM DURAN VARLIKLAR563.526.910 453.867.721TOPLAM VARLIKLAR847.400.938 667.946.861KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar62.615.545 59.166.264İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar13 62.615.545 59.166.264Banka Kredileri62.615.545 59.166.264Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13 128.239.998 130.131.083İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları128.239.998 130.131.083Banka Kredileri128.239.998 130.131.083Ticari Borçlar6 39.667.395 45.127.933İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar39.667.395 45.127.933Diğer Borçlar7 8.874.203 1.168.424İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8.874.203 1.168.424Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler9 7.099.831 6.455.109Diğer Sözleşme Yükümlülükleri7.099.831 6.455.109Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 4.925.967 196.394İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.925.967 196.394Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 13.685.931 6.562.100Kısa Vadeli Karşılıklar853.760 838.124Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 584.847 569.211Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 268.913 268.913ARA TOPLAM265.962.630 249.645.431TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER265.962.630 249.645.431UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 264.835.053 196.339.581İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar264.835.053 196.339.581Banka Kredileri264.835.053 196.339.581Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler9 2.219.636 843.754Diğer Sözleşme Yükümlülükleri2.219.636 843.754Uzun Vadeli Karşılıklar832.575 726.144Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 832.575 726.144Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 45.250.415 37.568.008TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER313.137.679 235.477.487TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER579.100.309 485.122.918ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar268.300.629 182.823.943Ödenmiş Sermaye16 45.480.000 4.910.000Sermaye Düzeltme Farkları16 529.898 529.898Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)8.472.117 8.472.117Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8.472.117 8.472.117Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 8.594.323 8.594.323Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -122.206 -122.206Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları128.341.928 90.622.596Net Dönem Karı veya Zararı85.476.686 78.289.332TOPLAM ÖZKAYNAKLAR268.300.629 182.823.943TOPLAM KAYNAKLAR847.400.938 667.946.861Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.910.000 529.898 8.594.323 -122.206 64.146.040 26.476.556 104.534.611 104.534.611Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler26.476.556 -26.476.556 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)44.029.705 44.029.705 44.029.705Dönem Karı (Zararı)44.029.705 44.029.705 44.029.705Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler4.910.000 529.898 8.594.323 -122.206 90.622.596 44.029.705 148.564.316 148.564.316Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.910.000 529.898 8.594.323 -122.206 90.622.596 78.289.332 182.823.943 182.823.943Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler78.289.332 -78.289.332 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)85.476.686 85.476.686 85.476.686Dönem Karı (Zararı)85.476.686 85.476.686 85.476.686Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı40.570.000 -40.570.000 0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler45.480.000 529.898 8.594.323 -122.206 128.341.928 85.476.686 268.300.629 268.300.629Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)85.476.686 44.029.705 51.211.430 19.649.550DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)85.476.686 44.029.705 51.211.430 19.649.550Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları85.476.686 44.029.705 51.211.430 19.649.550http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956528BIST