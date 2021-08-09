***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
09.08.2021 21:29
***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 236.825.174 152.794.101 150.940.421 74.509.055
Satışların Maliyeti
17 -100.471.508 -65.925.829 -65.626.597 -28.853.965
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
136.353.666 86.868.272 85.313.824 45.655.090
BRÜT KAR (ZARAR)
136.353.666 86.868.272 85.313.824 45.655.090
Genel Yönetim Giderleri
18 -7.092.820 -5.556.136 -3.815.995 -2.730.876
Pazarlama Giderleri
18 -1.933.855 -1.322.127 -1.172.292 -635.262
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 1.619.061 1.071.005 299.626 681.681
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -1.184.829 -802.523 -662.367 365.308
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
127.761.223 80.258.491 79.962.796 43.335.941
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 3.506.983 1.723.168 2.326.575 530.165
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
131.268.206 81.981.659 82.289.371 43.866.106
Finansman Gelirleri
21 16.972.395 8.291.598 6.406.782 1.678.430
Finansman Giderleri
21 -37.427.657 -38.636.031 -20.862.738 -21.022.232
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
110.812.944 51.637.226 67.833.415 24.522.304
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-25.336.258 -7.607.521 -16.621.985 -4.872.754
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -17.653.851 0 -13.769.288 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -7.682.407 -7.607.521 -2.852.697 -4.872.754
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
85.476.686 44.029.705 51.211.430 19.649.550
DÖNEM KARI (ZARARI)
85.476.686 44.029.705 51.211.430 19.649.550
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
85.476.686 44.029.705 51.211.430 19.649.550
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 23 3,90000000 2,01000000 2,33000000 0,90000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
90.644.403 34.920.861
Dönem Karı (Zararı)
85.476.686 44.029.705
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
85.476.686 44.029.705
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-19.897.113 -960.382
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 1.720.763 1.678.677
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
485.790 745.174
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
485.790 745.174
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20,21 31.292.585 21.972.804
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.176.192 -992.680
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33.468.777 22.965.484
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-13.400.453 -6.842.349
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -800.470
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -800.470
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 25.336.258 7.607.521
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 -759.818 -730.488
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-759.818 -730.488
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
17 -64.572.238 -24.591.251
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
35.893.731 -8.037.468
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 6.665.042 -798.625
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.665.042 -798.625
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-948.501 -117.984
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-948.501 -117.984
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 21.190.687 -4.668.077
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.469.453 -12.789.048
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.469.453 -12.789.048
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.455.956 10.336.266
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
14.455.956 10.336.266
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
101.473.304 35.031.855
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -30.565 0
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
14 -268.316 -110.994
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -10.530.020 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-63.349.099 -4.645.704
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.858.168 938.833
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.858.168 938.833
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -8.186.391 -332.082
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.169.591 -318.582
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.800 -13.500
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-42.719.673 -6.245.135
Alınan Faiz
20 2.176.192 992.680
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-19.477.395 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
36.584.891 -16.819.016
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
69.210.741 0
Kredilerden Nakit Girişleri
69.210.741 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -7.282.863
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -7.282.863
Ödenen Faiz
-32.625.850 -9.536.153
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
63.880.195 13.456.141
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.596.277 6.842.349
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
65.476.472 20.298.490
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 81.873.409 77.630.113
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 147.349.881 97.928.603
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 147.349.881 81.873.409
Finansal Yatırımlar
13 31.281.571 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
7.172.363 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
24.109.208 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
24.109.208 0
Ticari Alacaklar
6 14.236.550 20.966.434
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
14.236.550 20.966.434
Diğer Alacaklar
7 489.796 801.103
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
489.796 801.103
Stoklar
8 81.028.699 102.219.386
Peşin Ödenmiş Giderler
9 9.487.531 4.057.652
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.487.531 4.057.652
Diğer Dönen Varlıklar
15 0 4.161.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 4.161.156
ARA TOPLAM
283.874.028 214.079.140
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
283.874.028 214.079.140
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
563.088.553 453.432.253
Binalar
11 16.863.531 17.014.592
Taşıtlar
11 8.844.031 6.307.202
Mobilya ve Demirbaşlar
11 1.422.683 1.337.864
Özel Maliyetler
11 0 106.198
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
10 535.958.308 428.666.397
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 438.357 435.468
Diğer Haklar
438.357 435.468
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
563.526.910 453.867.721
TOPLAM VARLIKLAR
847.400.938 667.946.861
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
62.615.545 59.166.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 62.615.545 59.166.264
Banka Kredileri
62.615.545 59.166.264
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 128.239.998 130.131.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
128.239.998 130.131.083
Banka Kredileri
128.239.998 130.131.083
Ticari Borçlar
6 39.667.395 45.127.933
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
39.667.395 45.127.933
Diğer Borçlar
7 8.874.203 1.168.424
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.874.203 1.168.424
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9 7.099.831 6.455.109
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
7.099.831 6.455.109
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 4.925.967 196.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.925.967 196.394
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 13.685.931 6.562.100
Kısa Vadeli Karşılıklar
853.760 838.124
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 584.847 569.211
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 268.913 268.913
ARA TOPLAM
265.962.630 249.645.431
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
265.962.630 249.645.431
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 264.835.053 196.339.581
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
264.835.053 196.339.581
Banka Kredileri
264.835.053 196.339.581
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9 2.219.636 843.754
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
2.219.636 843.754
Uzun Vadeli Karşılıklar
832.575 726.144
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 832.575 726.144
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 45.250.415 37.568.008
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
313.137.679 235.477.487
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
579.100.309 485.122.918
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
268.300.629 182.823.943
Ödenmiş Sermaye
16 45.480.000 4.910.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 529.898 529.898
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.472.117 8.472.117
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.472.117 8.472.117
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 8.594.323 8.594.323
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -122.206 -122.206
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
128.341.928 90.622.596
Net Dönem Karı veya Zararı
85.476.686 78.289.332
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
268.300.629 182.823.943
TOPLAM KAYNAKLAR
847.400.938 667.946.861
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.910.000 529.898 8.594.323 -122.206 64.146.040 26.476.556 104.534.611 104.534.611
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
26.476.556 -26.476.556 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
44.029.705 44.029.705 44.029.705
Dönem Karı (Zararı)
44.029.705 44.029.705 44.029.705
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.910.000 529.898 8.594.323 -122.206 90.622.596 44.029.705 148.564.316 148.564.316
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.910.000 529.898 8.594.323 -122.206 90.622.596 78.289.332 182.823.943 182.823.943
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
78.289.332 -78.289.332 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
85.476.686 85.476.686 85.476.686
Dönem Karı (Zararı)
85.476.686 85.476.686 85.476.686
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
40.570.000 -40.570.000 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
45.480.000 529.898 8.594.323 -122.206 128.341.928 85.476.686 268.300.629 268.300.629
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
85.476.686 44.029.705 51.211.430 19.649.550
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
85.476.686 44.029.705 51.211.430 19.649.550
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
85.476.686 44.029.705 51.211.430 19.649.550
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956528
BIST