***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 357.010.125 236.344.901 120.184.951 83.550.800Satışların Maliyeti17 -151.447.537 -99.543.843 -50.976.029 -33.618.014TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)205.562.588 136.801.058 69.208.922 49.932.786BRÜT KAR (ZARAR)205.562.588 136.801.058 69.208.922 49.932.786Genel Yönetim Giderleri18 -11.686.089 -7.796.213 -4.593.269 -2.240.077Pazarlama Giderleri18 -2.990.551 -1.926.145 -1.056.696 -604.018Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 3.640.275 1.240.678 2.651.833 169.673Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -937.344 -1.247.363 -383.134 -444.840ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)193.588.879 127.072.015 65.827.656 46.813.524Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 12.692.170 2.425.075 9.185.187 701.907FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)206.281.049 129.497.090 75.012.843 47.515.431Finansman Gelirleri21 18.650.764 22.523.251 1.678.369 14.231.653Finansman Giderleri21 -58.685.982 -80.157.563 -21.258.325 -42.322.002SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)166.245.831 71.862.778 55.432.887 19.425.082Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-36.952.316 -11.848.372 -11.616.058 -4.240.851Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -20.536.295 -3.537.137 -2.882.444 -3.537.137Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -16.416.021 -8.311.235 -8.733.614 -703.714SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)129.293.515 60.014.406 43.816.829 15.184.231DÖNEM KARI (ZARARI)129.293.515 60.014.406 43.816.829 15.184.231Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları129.293.515 60.014.406 43.816.829 15.184.231Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 3,98000000 1,85000000 1,35000000 0,49000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI118.795.419 28.688.469Dönem Karı (Zararı)129.293.515 60.014.406Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)129.293.515 60.014.406Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-29.449.361 7.851.377Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11-12 2.653.453 1.921.494Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler761.467 953.356Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler761.467 953.356Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20-21 42.348.549 32.991.813Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-11.219.935 -1.694.587Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler53.568.484 34.686.400Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-14.209.318 -14.809.045Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 16.585.544Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler16.585.544Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 36.952.316 11.848.372Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler20 -819.493 -730.488Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-819.493 -730.488Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler17 -97.136.335 -40.909.669İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler43.705.166 -38.949.116Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 5.113.761 -2.460.497İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5.113.761 -2.460.497Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.326.812 -26.888.851İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.326.812 -26.888.851Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 50.898.957 2.175.329Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-24.172.168 -22.712.770İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-24.172.168 -22.712.770Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.537.804 10.937.673İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10.537.804 10.937.673Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları143.549.320 28.916.667Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -30.565 -117.204Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler14 -268.316 -110.994Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -24.455.020YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-68.433.150 -5.803.475Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.917.843 2.370.628Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.917.843 2.370.628Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11-12 -10.196.001 -1.651.259Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.172.515 -1.631.072Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-23.486 -20.187Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-68.449.034 -8.217.431Alınan Faiz20 11.219.935 1.694.587Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-5.925.893FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI137.581.900 -14.713.890Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 117.067.179 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri117.067.179Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri64.879.016 0Kredilerden Nakit Girişleri64.879.016Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -7.411.118Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.411.118Ödenen Faiz-53.184.295 -7.302.772Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)16 8.820.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)187.944.169 8.171.104Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.848.523 14.809.045NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)190.792.692 22.980.149DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 81.873.409 77.630.113DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 272.666.101 100.610.262Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 272.666.101 81.873.409Finansal Yatırımlar13 17.286.688 0Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar8.110.965 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar9.175.723 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar9.175.723 0Ticari Alacaklar6 15.787.831 20.966.434İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar15.787.831 20.966.434Diğer Alacaklar7 1.057.606 801.103İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.057.606 801.103Stoklar8 51.320.429 102.219.386Peşin Ödenmiş Giderler9 6.644.865 4.057.652İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6.644.865 4.057.652Diğer Dönen Varlıklar15 3.847 4.161.156İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar3.847 4.161.156ARA TOPLAM364.767.367 214.079.140TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR364.767.367 214.079.140DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar622.461.238 453.432.253Binalar11 16.764.160 17.014.592Taşıtlar11 10.086.896 6.307.202Mobilya ve Demirbaşlar11 1.358.416 1.337.864Özel Maliyetler0 106.198Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar10 594.251.766 428.666.397Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 436.050 435.468Diğer Haklar436.050 435.468TOPLAM DURAN VARLIKLAR622.897.288 453.867.721TOPLAM VARLIKLAR987.664.655 667.946.861KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 38.862.866 59.166.264İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar38.862.866 59.166.264Banka Kredileri38.862.866 59.166.264Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13 139.818.838 130.131.083İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları139.818.838 130.131.083Banka Kredileri139.818.838 130.131.083Ticari Borçlar6 20.968.984 45.127.933İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar20.968.984 45.127.933Diğer Borçlar7 7.992.326 1.168.424İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar78.289.332 -78.289.332 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)129.293.515 129.293.515 129.293.515Dönem Karı (Zararı)129.293.515 0 0Sermaye Arttırımı49.390.000 -40.570.000 8.820.000 8.820.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)117.067.179 117.067.179 117.067.179Dönem Sonu Bakiyeler54.300.000 529.898 0 0 0 0 0 117.067.179 0 0 0 0 8.594.323 0 -122.206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128.341.928 129.293.515 0 438.004.637 0 438.004.637Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)129.293.515 60.014.406 43.816.829 15.184.231DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)129.293.515 60.014.406 43.816.829 15.184.231Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları129.293.515 60.014.406 43.816.829 15.184.231http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973710BIST