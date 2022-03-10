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***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

10.03.2022 19:08
***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler


***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 10.03.2022 tarihli kararına ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne istinaden, Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler kapsamında Şirketimizin 2022 yılına ilişkin adet bazında filo ve ciro hedeflerinin aşağıdaki şekilde kamuya açıklanmasına karar verilmiştir. TOKKDER'in (Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği) 09 Mart 2022 tarihli Genel Kurul toplantısındaki projeksiyonunda belirtilen araç adetlerinde 2021 yılına göre %5'lik pazar büyüme beklentisine paralel olarak 2022 yılsonu filo hedef adetlerimizde en az %5'lik büyüme ve bu büyümeye paralel olarak ciro hedefimizi 2021 yılının %35 üzerinde olarak belirlemiş bulunmaktayız. Bu hedefler doğrultusunda filomuzun en az 2021 sonundaki 3.626 adetten 2022 sonunda 3.800 adete yükselmesi  ve ciromuzun da en az 2021 sonundaki 452 milyon TL den 610 milyon TL ye yükselmesi beklenmektedir. Cirodaki bu artış filo büyüme varsayımımıza ve planlanan 2. el araç satış adet ve tutarlarına dayanmaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009227


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