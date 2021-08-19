***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
19.08.2021 11:49
***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959220
BIST
16:071.438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -11,57
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
16:078,5166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0686
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
16:079,9790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0641
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
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10,0144
En Düşük
9,8798
16:07491,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 5,55
|Açılış
|: 491,21
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler16:07
|DMSAS
|8,04
|112.318.728
|% 17,03
|
|PENTA
|89,75
|15.197.044
|% 16,11
|
|DOBUR
|23,20
|2.495.556
|% 13,84
|
|KTSKR
|52,65
|90.333.116
|% 12,89
|
|UFUK
|24,76
|873.830
|% 9,95
|
|BRYAT
|378,50
|88.960.908
|% -8,90
|
|VAKKO
|10,57
|36.652.604
|% -7,20
|
|ALKIM
|15,51
|110.218.256
|% -7,01
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|DARDL
|2,24
|10.557.166
|% -6,67
|
|GARAN
|9,27
|652.754.734
|% -1,17
|
|KRDMD
|7,77
|475.781.826
|% -3,36
|
|SISE
|8,70
|457.169.176
|% 0,93
|
|THYAO
|12,23
|449.884.909
|% -0,16
|
|EREGL
|18,61
|415.190.760
|% -2,31
|
|EKGYO
|1,85
|359.082.887
|% 0,54
|
|ODAS
|1,42
|147.433.239
|% 5,19
|
|YKBNK
|2,55
|215.884.048
|% -1,54
|
|GARAN
|9,27
|652.754.734
|% -1,17
|
|KRDMD
|7,77
|475.781.826
|% -3,36
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5138
|8,5166
|% 0,81
|
|Euro
|9,9707
|9,9790
|% 0,65
|
|Sterlin
|11,6368
|11,6952
|% 0,43
|
|Frank
|9,2651
|9,3209
|% 0,95
|
|Riyal
|2,2681
|2,2794
|% 0,97
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|3,43
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,77
|
|Cumhuriyet
|3.251
|3.300
|18,00
|
|Tam
|3.234
|3.315
|16,50
|
|Yarım
|1.563
|1.604
|7,98
|
|Çeyrek
|784
|802
|3,99
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,50
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,02
|
|B. Petrol
|66,35
|66,35
|-1,88
|