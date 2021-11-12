***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
12.11.2021 11:15
***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977307
BIST
11:021.636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 10,44
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.639
En Düşük
1.631
11:029,9386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0353
|Açılış
|: 9,9230
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|Önceki Kapanış
|: 9,8350
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En Düşük
9,8824
11:0211,3766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0262
|Açılış
|: 11,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4278
En Düşük
11,3199
11:02592,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,64
|Açılış
|: 592,43
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
590,80
BIST En Aktif Hisseler11:00
|DOBUR
|112,50
|12.935.588
|% 9,97
|
|OZRDN
|9,15
|12.580.460
|% 8,03
|
|BRSAN
|26,62
|46.191.290
|% 7,69
|
|OYLUM
|9,53
|16.686.144
|% 7,68
|
|DOAS
|44,44
|121.578.281
|% 7,03
|
|KZBGY
|32,02
|8.052.613
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,82
|156.272.912
|% -8,50
|
|ALMAD
|1,22
|221.764
|% -6,15
|
|NUGYO
|11,48
|3.755.578
|% -5,44
|
|ULUFA
|2,44
|28.876.162
|% -5,43
|
|PETKM
|7,45
|948.403.591
|% -2,61
|
|GARAN
|10,62
|304.297.178
|% 0,19
|
|THYAO
|17,95
|287.855.283
|% 1,30
|
|KRDMD
|7,53
|280.245.591
|% 1,48
|
|TUPRS
|156,30
|249.968.291
|% -0,13
|
|ADESE
|1,31
|234.413.848
|% -2,96
|
|PETKM
|7,45
|948.403.591
|% -2,61
|
|ODAS
|1,54
|105.452.672
|% 1,99
|
|SKBNK
|1,12
|45.070.017
|% 1,82
|
|KRDMD
|7,53
|280.245.591
|% 1,48
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9244
|9,9307
|% 0,28
|
|Euro
|11,3647
|11,3718
|% 0,19
|
|Sterlin
|13,2437
|13,3102
|% 0,35
|
|Frank
|10,7278
|10,7924
|% 0,23
|
|Riyal
|2,6384
|2,6517
|% 0,20
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-4,32
|
|Altın Gr.
|593
|593
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|3.932
|3.992
|61,00
|
|Tam
|3.913
|4.011
|58,95
|
|Yarım
|1.891
|1.940
|28,52
|
|Çeyrek
|949
|970
|14,25
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,22
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|8,05
|8,06
|0,03
|
|B. Petrol
|82,19
|82,19
|-0,68
|
Seans Raporu
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