***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Avrasya Derecelendirme A.Ş tarafından Şirketimiz için yapılan çalışma sonucunda, ŞirketimizinUzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu: BB / (Stabil Görünüm)Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu: BB / (Stabil Görünüm)Uzun Vadeli Ulusal Notu: A+ (Trk) / (Stabil Görünüm)Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu: B / (Stabil Görünüm)Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu: B / (Stabil Görünüm)Kısa Vadeli Ulusal Notu: A-1 (Trk)/ (Stabil Görünüm)Desteklenme Notu: 2Ortaklardan Bağımsızlık Notu: Aolarak belirlenmiş olup, Rating bildirim formu ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978314BIST