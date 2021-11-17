***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
17.11.2021 16:11
***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş tarafından Şirketimiz için yapılan çalışma sonucunda, Şirketimizin
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu: BB / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu: BB / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Ulusal Notu: A+ (Trk) / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu: B / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu: B / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Notu: A-1 (Trk)/ (Stabil Görünüm)
Desteklenme Notu: 2
Ortaklardan Bağımsızlık Notu: A
olarak belirlenmiş olup, Rating bildirim formu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978314
BIST
16:081.695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 9,01
|Açılış
|: 1.683
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.701
En Düşük
1.683
16:0810,5132
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 0,1964
|Açılış
|: 10,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,5623
En Düşük
10,2960
16:0811,9019
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 0,2213
|Açılış
|: 11,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
11,9543
En Düşük
11,6569
16:08628,09
En Yüksek
|Değişim
|: 2,34%
|| 14,38
|Açılış
|: 628,09
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
631,40
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler16:08
|PRKAB
|40,70
|283.326.702
|% 10,00
|
|DOBUR
|149,60
|33.797.034
|% 10,00
|
|TETMT
|173,20
|2.660.315
|% 9,97
|
|BASGZ
|17,23
|348.179.134
|% 9,96
|
|MERCN
|12,48
|47.125.260
|% 9,96
|
|TACTR
|26,10
|586.417
|% -8,42
|
|IDEAS
|45,14
|76.080.579
|% -6,43
|
|SUMAS
|89,35
|190.752
|% -4,95
|
|TDGYO
|6,93
|41.606.829
|% -4,81
|
|ELITE
|18,79
|199.766.221
|% -4,72
|
|PETKM
|7,74
|2.521.324.404
|% -2,40
|
|GARAN
|11,96
|2.053.123.459
|% -0,91
|
|SISE
|10,30
|1.449.960.282
|% 3,41
|
|KRDMD
|7,66
|1.045.219.904
|% 2,00
|
|THYAO
|17,87
|851.141.668
|% 1,19
|
|PETKM
|7,74
|2.521.324.404
|% -2,40
|
|ADESE
|1,07
|279.323.439
|% 2,88
|
|YKBNK
|3,32
|843.246.800
|% -1,48
|
|EKGYO
|2,12
|453.149.023
|% 1,44
|
|ODAS
|1,58
|296.078.730
|% 1,94
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,5055
|10,5132
|% 1,90
|
|Euro
|11,8925
|11,9019
|% 1,89
|
|Sterlin
|14,0425
|14,1129
|% 1,71
|
|Frank
|11,2078
|11,2753
|% 1,52
|
|Riyal
|2,7812
|2,7951
|% 1,42
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|13,52
|
|Altın Gr.
|626
|626
|12,75
|
|Cumhuriyet
|4.147
|4.211
|78,00
|
|Tam
|4.129
|4.232
|78,93
|
|Yarım
|1.995
|2.047
|38,18
|
|Çeyrek
|1.001
|1.024
|19,09
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,14
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|8,44
|8,45
|0,21
|
|B. Petrol
|81,96
|81,96
|-0,47
|