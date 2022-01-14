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***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.01.2022 16:27
***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.01.2022 tarih ve 2022-2 sayılı toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi gereğince şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak Sn.Mine Berra Doğaner'in atanmasına karar verilmiştir.
  
Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ilişkin iletişim bilgileri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Adı Soyadı : Mine Berra Doğaner
Görevi  :Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
Telefon No : 0212-290 67 10
E-Posta Adresi : berra.doganer@escar.com.tr





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994148


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Tam 5.248 5.381 -12,77  
Yarım 2.537 2.603 -6,17  
Çeyrek 1.272 1.302 -3,09  
Gümüş.Ons 23,06 23,10 0,01  
Gümüş Gr. 10,01 10,02 -0,06  
B. Petrol 84,75 84,75 0,28  
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