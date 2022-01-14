***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.01.2022 tarih ve 2022-2 sayılı toplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi gereğince şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak Sn.Mine Berra Doğaner'in atanmasına karar verilmiştir.Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ilişkin iletişim bilgileri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.Adı Soyadı : Mine Berra DoğanerGörevi :Yatırımcı İlişkileri Bölümü YöneticisiTelefon No : 0212-290 67 10E-Posta Adresi : berra.doganer@escar.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994148BIST