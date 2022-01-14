***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.01.2022 16:27
***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.01.2022 tarih ve 2022-2 sayılı toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi gereğince şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak Sn.Mine Berra Doğaner'in atanmasına karar verilmiştir.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ilişkin iletişim bilgileri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Adı Soyadı : Mine Berra Doğaner
Görevi :Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
Telefon No : 0212-290 67 10
E-Posta Adresi : berra.doganer@escar.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994148
BIST
16:412.065
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -5,92
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.049
16:4113,5481
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0339
|Açılış
|: 13,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
16:4115,5106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0710
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
16:41795,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,02
|Açılış
|: 795,30
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
790,22
BIST En Aktif Hisseler16:41
|QNBFL
|97,35
|1.296.741
|% 10,00
|
|PKENT
|350,60
|28.596.089
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|988.037
|% 9,98
|
|DARDL
|3,89
|250.779.877
|% 9,89
|
|BRMEN
|2,78
|1.129.176
|% 9,88
|
|EMNIS
|23,66
|3.093.495
|% -9,97
|
|UZERB
|67,35
|4.093.398
|% -9,96
|
|DOBUR
|103,70
|11.665.605
|% -8,23
|
|RALYH
|9,36
|54.150.149
|% -6,02
|
|BALAT
|8,52
|206.647
|% -5,75
|
|THYAO
|28,16
|3.520.759.733
|% -2,15
|
|KRDMD
|13,21
|3.373.221.113
|% -1,05
|
|EREGL
|31,20
|1.208.455.499
|% -1,33
|
|SISE
|15,01
|1.178.490.440
|% -0,27
|
|KOZAL
|129,30
|859.407.683
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,41
|820.916.813
|% 1,69
|
|KRDMD
|13,21
|3.373.221.113
|% -1,05
|
|YKBNK
|3,81
|799.103.573
|% 0,00
|
|THYAO
|28,16
|3.520.759.733
|% -2,15
|
|AKBNK
|7,49
|616.521.759
|% -0,93
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5207
|13,5481
|% -0,25
|
|Euro
|15,4729
|15,5106
|% -0,46
|
|Sterlin
|18,5155
|18,6083
|% -0,19
|
|Frank
|14,8069
|14,8961
|% -0,22
|
|Riyal
|3,5971
|3,6151
|% -0,29
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|4,23
|
|Altın Gr.
|794
|795
|-0,81
|
|Cumhuriyet
|5.270
|5.350
|-16,00
|
|Tam
|5.248
|5.381
|-12,77
|
|Yarım
|2.537
|2.603
|-6,17
|
|Çeyrek
|1.272
|1.302
|-3,09
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,10
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,01
|10,02
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,75
|84,75
|0,28
|
Seans Raporu
16:41
daha fazla
-
16:53LKMNH
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 11.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 013, 159 adet işlem
-
16:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, TCELL, THYAO
-
16:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, HALKB, EKGYO
-
16:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 94 kaybederek (% -0.91 ) 1, 850
-
16:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFB, PKENT, QNBFL, BRMEN, DARDL