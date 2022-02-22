***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 22.02.2022 tarihli kararı uyarınca •Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Ticaret Unvanı" başlıklı 2 no'lu maddesinde yapılması planlanan değişikliğe ilişkin gerekli izin ve onayların alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına, •Gerekli izin ve onayların alınmasını takiben ekte yer alan tadil metni uyarınca şirketimizin yeni unvanı "Escar Filo Kiralama Hizmetleri Anonim Şirketi" olarak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Kararı gereği Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuruda bulunulmuştur. Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003432BIST