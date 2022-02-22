***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.02.2022 14:43
***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 22.02.2022 tarihli kararı uyarınca •Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Ticaret Unvanı" başlıklı 2 no'lu maddesinde yapılması planlanan değişikliğe ilişkin gerekli izin ve onayların alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına, •
Gerekli izin ve onayların alınmasını takiben ekte yer alan tadil metni uyarınca şirketimizin yeni unvanı "Escar Filo Kiralama Hizmetleri Anonim Şirketi" olarak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Kararı gereği Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuruda bulunulmuştur. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003432
BIST
17:542.018
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -20,55
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.033
En Düşük
1.980
17:5413,8795
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,2169
|Açılış
|: 13,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,9081
En Düşük
13,6330
17:5415,7473
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 0,2685
|Açılış
|: 15,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,7916
En Düşük
15,4300
17:54848,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 10,82
|Açılış
|: 848,08
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
850,79
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler17:54
|TETMT
|348,70
|12.435.720
|% 10,00
|
|HATEK
|18,26
|7.664.535
|% 10,00
|
|HUNER
|2,20
|3.627.714
|% 10,00
|
|POLTK
|603,30
|97.615.482
|% 9,97
|
|KRTEK
|9,84
|23.351.299
|% 9,94
|
|PKENT
|467,30
|839.271
|% -10,00
|
|ISBTR
|63.000,00
|894.000
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|60.061.314
|% -9,99
|
|KAPLM
|40,72
|1.682.754
|% -9,99
|
|MERIT
|31,40
|106.436.249
|% -9,98
|
|THYAO
|28,90
|3.834.265.183
|% -1,83
|
|KRDMD
|11,59
|1.695.654.966
|% -1,19
|
|KARSN
|4,19
|1.436.337.165
|% 5,01
|
|EREGL
|28,34
|1.247.060.149
|% -1,80
|
|YKBNK
|3,99
|1.207.214.000
|% -1,48
|
|KARSN
|4,19
|1.436.337.165
|% 5,01
|
|YKBNK
|3,99
|1.207.214.000
|% -1,48
|
|EKGYO
|2,24
|365.504.224
|% -2,61
|
|KRDMD
|11,59
|1.695.654.966
|% -1,19
|
|ODAS
|1,34
|180.311.500
|% -1,47
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8689
|13,8795
|% 1,59
|
|Euro
|15,7327
|15,7473
|% 1,73
|
|Sterlin
|18,7296
|18,8236
|% 1,08
|
|Frank
|14,9995
|15,0899
|% 1,02
|
|Riyal
|3,6847
|3,7032
|% 1,49
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|-6,41
|
|Altın Gr.
|848
|848
|10,82
|
|Cumhuriyet
|5.649
|5.735
|119,00
|
|Tam
|5.626
|5.768
|127,04
|
|Yarım
|2.719
|2.790
|61,45
|
|Çeyrek
|1.364
|1.395
|30,73
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,21
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,80
|0,26
|
|B. Petrol
|94,19
|94,19
|1,20
|
Seans Raporu
17:54
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 63 kaybederek (% -1.09 ) 2, 244
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KARSN, YKBNK, EKGYO
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TETMT, HUNER
-
17:59XU100
Endeks 2, 014 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 19 altında . İşlem hacmi 25, 967.00 milyon TL de
-
17:59OZGYO
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 2.09 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 474, 608 adet işlem