Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.02.2022 14:43
***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 22.02.2022 tarihli kararı uyarınca •Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Ticaret Unvanı" başlıklı 2 no'lu maddesinde yapılması planlanan değişikliğe ilişkin gerekli izin ve onayların alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına, •
Gerekli izin ve onayların alınmasını takiben ekte yer alan tadil metni uyarınca şirketimizin yeni unvanı "Escar Filo Kiralama Hizmetleri Anonim Şirketi" olarak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
karar verilmiştir.  Yönetim Kurulu Kararı gereği Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuruda bulunulmuştur.   Kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003432


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:542.018
Değişim :  -1,01% |  -20,55
Açılış :  2.007  
Önceki Kapanış :  2.038  
En Yüksek
2.033 En Düşük
1.980
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:54
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TETMT 348,70 12.435.720 % 10,00  
HATEK 18,26 7.664.535 % 10,00  
HUNER 2,20 3.627.714 % 10,00  
POLTK 603,30 97.615.482 % 9,97  
KRTEK 9,84 23.351.299 % 9,94  
daha fazla
17:54 Alış Satış %  
Dolar 13,8689 13,8795 % 1,59  
Euro 15,7327 15,7473 % 1,73  
Sterlin 18,7296 18,8236 % 1,08  
Frank 14,9995 15,0899 % 1,02  
Riyal 3,6847 3,7032 % 1,49  
daha fazla
17:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.899 1.899 -6,41  
Altın Gr. 848 848 10,82  
Cumhuriyet 5.649 5.735 119,00  
Tam 5.626 5.768 127,04  
Yarım 2.719 2.790 61,45  
Çeyrek 1.364 1.395 30,73  
Gümüş.Ons 24,19 24,21 0,27  
Gümüş Gr. 10,79 10,80 0,26  
B. Petrol 94,19 94,19 1,20  
Seans Raporu 17:54
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru