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***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.03.2022 14:03
***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

25.02.2022 tarihinde duyurusu yapılmış olan İkinci El Araç Satış Şubesi açılışı tescil işlemleri tamamlanmış olup
02 Mart 2022 tarih ve 10528 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006447


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Altın Gr. 872 872 3,26  
Cumhuriyet 5.795 5.882 82,00  
Tam 5.768 5.914 82,74  
Yarım 2.788 2.861 40,03  
Çeyrek 1.398 1.430 20,01  
Gümüş.Ons 25,06 25,09 -0,40  
Gümüş Gr. 11,35 11,36 -0,03  
B. Petrol 111 111 6,09  
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