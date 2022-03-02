***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.03.2022 14:03
***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25.02.2022 tarihinde duyurusu yapılmış olan İkinci El Araç Satış Şubesi açılışı tescil işlemleri tamamlanmış olup
02 Mart 2022 tarih ve 10528 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006447
BIST
15:201.995
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 25,14
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
2.000
En Düşük
1.962
15:2014,0720
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1764
|Açılış
|: 14,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1018
En Düşük
13,8221
15:2015,6870
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1802
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,6870
En Düşük
15,4208
15:20870,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,40
|Açılış
|: 870,37
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler15:18
|PRKAB
|43,50
|26.195.500
|% 9,96
|
|ISGYO
|6,65
|233.766.310
|% 9,92
|
|KONKA
|11,08
|122.454.443
|% 9,92
|
|MSGYO
|4,15
|17.978.199
|% 9,79
|
|KSTUR
|263,00
|329.966
|% 9,58
|
|AKFGY
|3,61
|109.656.446
|% -9,98
|
|KARYE
|15,56
|34.026.180
|% -9,95
|
|DIRIT
|3,47
|229.776
|% -9,87
|
|ATSYH
|14,50
|1.611.015
|% -9,20
|
|ORMA
|30,26
|593.871
|% -8,30
|
|KRDMD
|13,15
|4.541.866.533
|% 7,26
|
|THYAO
|25,56
|2.807.490.709
|% 1,19
|
|EREGL
|34,80
|2.717.206.348
|% 4,88
|
|ASELS
|23,40
|1.199.076.141
|% -2,50
|
|GARAN
|11,68
|974.759.666
|% 0,52
|
|KRDMD
|13,15
|4.541.866.533
|% 7,26
|
|YKBNK
|3,70
|714.305.467
|% 1,93
|
|THYAO
|25,56
|2.807.490.709
|% 1,19
|
|GARAN
|11,68
|974.759.666
|% 0,52
|
|EREGL
|34,80
|2.717.206.348
|% 4,88
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0595
|14,0705
|% 1,26
|
|Euro
|15,6263
|15,6928
|% 1,20
|
|Sterlin
|18,6739
|18,7675
|% 1,18
|
|Frank
|15,2275
|15,3192
|% 1,06
|
|Riyal
|3,7350
|3,7537
|% 1,19
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.926
|-19,74
|
|Altın Gr.
|872
|872
|3,26
|
|Cumhuriyet
|5.795
|5.882
|82,00
|
|Tam
|5.768
|5.914
|82,74
|
|Yarım
|2.788
|2.861
|40,03
|
|Çeyrek
|1.398
|1.430
|20,01
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,09
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,36
|-0,03
|
|B. Petrol
|111
|111
|6,09
|