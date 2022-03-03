***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarNDA Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi 'nin 24 Ocak 2022 tarihinde şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak kurulması sebebiyle, 2022 yılı 1. Çeyrek mali tablolarını da kapsayacak şekilde finansal tablolarımız konsolide olarak yayımlanacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006790BIST