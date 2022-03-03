***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.03.2022 14:20
***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NDA Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi 'nin 24 Ocak 2022 tarihinde şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak kurulması sebebiyle, 2022 yılı 1. Çeyrek mali tablolarını da kapsayacak şekilde finansal tablolarımız konsolide olarak yayımlanacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006790
BIST
15:502.023
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 37,05
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.025
En Düşük
2.009
15:5014,1463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0565
|Açılış
|: 14,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,1545
En Düşük
13,9691
15:5015,7065
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0027
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
15:50878,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,07
|Açılış
|: 878,33
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
881,27
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler15:50
|PKENT
|374,00
|18.384.073
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.206.975,00
|1.206.975
|% 10,00
|
|OZGYO
|2,00
|41.758.591
|% 9,89
|
|KOZAA
|21,92
|498.564.650
|% 9,76
|
|KOZAL
|128,30
|1.035.950.039
|% 9,47
|
|AKFGY
|3,25
|124.751.858
|% -9,97
|
|BASCM
|3,65
|1.141.187
|% -9,88
|
|SNKRN
|30,40
|546.833
|% -5,00
|
|KUYAS
|5,50
|17.506.323
|% -4,18
|
|KONKA
|10,63
|130.099.254
|% -4,06
|
|KRDMD
|13,47
|2.734.351.034
|% 4,74
|
|THYAO
|25,96
|1.979.679.537
|% -0,08
|
|ASELS
|24,06
|1.697.152.539
|% 4,79
|
|EREGL
|36,10
|1.563.248.210
|% 4,70
|
|KOZAL
|128,30
|1.035.950.039
|% 9,47
|
|KRDMD
|13,47
|2.734.351.034
|% 4,74
|
|YKBNK
|3,65
|415.105.878
|% 0,00
|
|PETKM
|7,83
|719.578.687
|% 2,49
|
|GARAN
|11,70
|982.933.367
|% 0,69
|
|DOHOL
|2,62
|215.418.362
|% 1,55
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1387
|14,1463
|% 0,40
|
|Euro
|15,6718
|15,7065
|% -0,02
|
|Sterlin
|18,8683
|18,9629
|% 0,25
|
|Frank
|15,3095
|15,4017
|% 0,41
|
|Riyal
|3,7566
|3,7755
|% 0,33
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|5,47
|
|Altın Gr.
|878
|878
|6,07
|
|Cumhuriyet
|5.824
|5.912
|8,00
|
|Tam
|5.797
|5.942
|15,51
|
|Yarım
|2.802
|2.874
|7,50
|
|Çeyrek
|1.405
|1.437
|3,75
|
|Gümüş.Ons
|25,41
|25,44
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|0,08
|
|B. Petrol
|116
|116
|2,96
|
Seans Raporu
15:50
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-
16:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 31 artarak (% 2.03 ) 2, 282
-
16:06XU100
Endeks 2, 023 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 88 üstünde . İşlem hacmi 20, 106.00 milyon TL de
-
16:05KOZAL
Yüzde 9.47 oranında artışla 128.30 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 301, 732 adet işlem
-
16:04OZGYO
Yüzde 8.79 oranında artışla 1.98 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 859, 932 adet işlem
-
16:02IPEKE
Yüzde 8.70 oranında artışla 14.75 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 600, 125 adet işlem