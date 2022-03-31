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***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

31.03.2022 17:45
***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31 Mart 2022 tarih 2022/21 numaralı kararı ile Şirket Yönetim Kurulu'nun görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına karar verilmiştir.    Yönetim Kurulu Başkanı               Efrayim Kebudi  Yönetim Kurulu Başkan Vekili       Daryo Kebudi                         Yönetim Kurulu Üyesi                    Nora Karakaş Küçükberberyan                           Yönetim Kurulu Üyesi                    Azra Kebudi                         Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi    Cengiz Arabacı           Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi    Alaettin Şafak Uras          Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi    Tijen Akdoğan Ünver                





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014646


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Çeyrek 1.463 1.496 7,15  
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