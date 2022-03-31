***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2022 17:45
***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31 Mart 2022 tarih 2022/21 numaralı kararı ile Şirket Yönetim Kurulu'nun görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Efrayim Kebudi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Daryo Kebudi Yönetim Kurulu Üyesi Nora Karakaş Küçükberberyan Yönetim Kurulu Üyesi Azra Kebudi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Arabacı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Alaettin Şafak Uras Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Tijen Akdoğan Ünver
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014646
BIST
17:512.226
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -4,60
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.245
En Düşük
2.221
17:5114,6809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0278
|Açılış
|: 14,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6875
En Düşük
14,5922
17:5116,3452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0089
|Açılış
|: 16,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2546
17:51915,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,25
|Açılış
|: 915,25
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
917,40
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler17:51
|AYCES
|72,05
|6.196.379
|% 10,00
|
|TURGG
|216,70
|55.466.016
|% 10,00
|
|ULUSE
|113,30
|5.703.271
|% 10,00
|
|PENTA
|374,80
|46.248.749
|% 9,98
|
|MAALT
|286,90
|47.114.347
|% 9,97
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|GZNMI
|40,78
|235.842.645
|% -8,97
|
|CEOEM
|13,20
|155.941.020
|% -7,95
|
|AKFGY
|3,22
|346.973.915
|% -7,47
|
|SANEL
|5,57
|790.883
|% -6,54
|
|THYAO
|32,16
|4.385.625.786
|% -0,06
|
|GARAN
|12,22
|2.874.055.818
|% 0,25
|
|KRDMD
|15,15
|2.137.815.500
|% 1,34
|
|SISE
|15,19
|1.280.276.893
|% 0,40
|
|TUPRS
|212,60
|1.250.271.678
|% 3,00
|
|ODAS
|1,70
|449.177.616
|% 1,19
|
|GARAN
|12,22
|2.874.055.818
|% 0,25
|
|YKBNK
|4,07
|848.698.762
|% -1,21
|
|KARSN
|5,43
|1.090.225.606
|% 2,26
|
|KRDMD
|15,15
|2.137.815.500
|% 1,34
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6733
|14,6809
|% 0,19
|
|Euro
|16,3165
|16,3452
|% -0,05
|
|Sterlin
|19,2449
|19,3414
|% 0,23
|
|Frank
|15,8558
|15,9513
|% 0,26
|
|Riyal
|3,9017
|3,9212
|% 0,15
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|6,39
|
|Altın Gr.
|916
|916
|5,35
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.159
|31,00
|
|Tam
|6.036
|6.187
|29,60
|
|Yarım
|2.917
|2.993
|14,32
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|7,15
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,98
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|0,06
|
|B. Petrol
|108
|108
|-3,92
|
Seans Raporu
17:51
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17:59EUHOL
Yüzde -4.08 oranında düşüşle 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 730, 189 adet işlem
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17:58MZHLD
Yüzde 6.85 oranında artışla 33.40 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 225 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 56 artarak (% 0.08 ) 2, 008
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYCES, ULUSE, YKSLN, PENTA, TURGG, KUYAS, MAALT
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17:57
LIDFA, TTKOM, KUYAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında