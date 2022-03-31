***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31 Mart 2022 tarih 2022/21 numaralı kararı ile Şirket Yönetim Kurulu'nun görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Efrayim Kebudi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Daryo Kebudi Yönetim Kurulu Üyesi Nora Karakaş Küçükberberyan Yönetim Kurulu Üyesi Azra Kebudi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Arabacı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Alaettin Şafak Uras Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Tijen Akdoğan Ünverhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014646BIST