***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
19.08.2021 11:48
***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanım Yerlerine İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959219
BIST
14:581.438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -11,68
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
14:588,5217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0737
|Açılış
|: 8,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
14:589,9954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0805
|Açılış
|: 9,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0134
En Düşük
9,8798
14:58489,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 4,03
|Açılış
|: 489,48
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler14:58
|PENTA
|89,85
|11.767.066
|% 16,24
|
|DMSAS
|7,77
|63.467.443
|% 13,10
|
|KTSKR
|52,70
|83.968.329
|% 12,99
|
|DOBUR
|22,94
|2.157.834
|% 12,56
|
|UFUK
|24,76
|873.830
|% 9,95
|
|BRYAT
|382,40
|69.017.928
|% -7,97
|
|VAKKO
|10,56
|24.071.732
|% -7,29
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|ADESE
|1,26
|7.087.891
|% -6,67
|
|YONGA
|22,08
|647.253
|% -6,60
|
|GARAN
|9,28
|524.313.214
|% -1,07
|
|KRDMD
|7,75
|443.762.228
|% -3,61
|
|SISE
|8,72
|423.081.321
|% 1,16
|
|THYAO
|12,25
|416.115.229
|% 0,00
|
|EREGL
|18,58
|365.382.258
|% -2,47
|
|EKGYO
|1,86
|335.902.178
|% 1,09
|
|ODAS
|1,42
|135.038.997
|% 5,19
|
|YKBNK
|2,54
|172.986.102
|% -1,93
|
|KRDMD
|7,75
|443.762.228
|% -3,61
|
|GARAN
|9,28
|524.313.214
|% -1,07
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5198
|8,5217
|% 0,87
|
|Euro
|9,9860
|9,9954
|% 0,81
|
|Sterlin
|11,6226
|11,6809
|% 0,31
|
|Frank
|9,2559
|9,3116
|% 0,85
|
|Riyal
|2,2643
|2,2756
|% 0,80
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-0,26
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,64
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.295
|13,00
|
|Tam
|3.231
|3.312
|13,39
|
|Yarım
|1.561
|1.602
|6,47
|
|Çeyrek
|783
|801
|3,24
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,39
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,00
|
|B. Petrol
|66,18
|66,18
|-2,05
|
Seans Raporu
14:58
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