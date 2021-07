***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Merkez Mah. Ayazma Cad. No: 37/4 Papirus Plaza Kağıthane/İstanbulİnternet Adresi www.escar.com.trElektronik Posta AdresiE-postailetisim@escar.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksMerkez Mah. Ayazma Cad. No: 37/4 Papirus Plaza Kağıthane/İstanbul 0212 290 67 10 0212 290 67 17Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoVahan Can Alyanakyan Raporlama ve Planlama Müdürü 15.04.2021 0212 290 67 10 vahan.alyanakyan@escar.com.tr - -Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Şirketin faaliyet konusu Esas Sözleşmesinin 3. maddesinde de belirtildiği gibi şoförlü ve şoförsüz olarak sahibi bulunduğu her türlü motorlu veya motorsuz kara, deniz ve hava taşıtlarını kiraya vermek, yerli ve yabancı turistlere turizm hizmetleri sunmak, yurtiçi ve yurtdışında turizm faaliyetleri tertiplemek ve şubeler açmak, faaliyet konusu ile ilgili lisans, patent, marka, know-how tesis etmek, konusu için her türlü taşınabilir ve taşınmaz mal satın almak, bunları işletmek, kiraya vermek, satmak olup, Şirket mevcut durum itibarıyla her marka motorlu araçların şöförsüz operasyonel filo kiralama ve 2. el araçların satış faaliyeti ile iştigal etmektedir.Şirketin Süresi SüresizPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPay 13.07.2021 Türkiye Borsa İstanbul Ana PazarSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1,00 TRY 6947047 TRY 12,79 Yönetim Kurulu Seçiminde Aday Gösterme İmtiyazı Bulunmaktadır. İşlem GörmüyorB Hamiline 1,00 TRY 47352953 TRY 87,21 Yoktur. İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviEFRAYİM KEBUDİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 04.07.2001 İcrada Görevli Efo Turizm Pazarlama ve Ticaret A.Ş.?de Yönetim Kurulu Başkanı, Esteks Kumaşçılık Sanayi ve Dış Ticaret Turizm Taşımacılık Ltd. Şti.?nde Ortak Evet 23.92 A+B Bağımsız Üye DeğilDARYO KEBUDİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 04.07.2001 İcrada Görevli Evet 23.92 A+B Bağımsız Üye DeğilAZRA KEBUDİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 04.07.2001 İcrada Görevli Evet 23.92 A+B Bağımsız Üye DeğilBETİNA HALYO Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Satış Yöneticisi Evet 3.99 A+B Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ? Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi ? ÜyeNORA KARAKAŞ KÜÇÜKBERBERYAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 04.07.2001 İcrada Görevli Genel Müdür Evet 3.99 A+B Bağımsız Üye DeğilCENGİZ ARABACI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 26.03.2021 KÜÇÜKBERBERYAN Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür İş Adamı / İş Kadınıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950321BIST