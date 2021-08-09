***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi09/08/2021Karar Sayısı2021/27Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ: II, NO:14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİN 2. BÖLÜMÜ'NÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANIFİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKarar Tarihi: 09.08.2021Karar N 2021/27a-) 01.01.2021-30.06.2021 dönemine ilişkin olarak, Şirketimiz Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.'nin 09.08.2021 tarih ve 2021/27 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan ve sınırlı denetimden geçmiş konsolide olmayan bilanço, gelir tablosu, özsermaye değişim tablosu, nakit akım tablosu ve finansal tablo dipnotları ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,b-) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c-) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış söz konusu finansal tabloların Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz.Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan VekiliEfrayim Kebudi Daryo KebudiYönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu ÜyesiAzra Kebudi Betina HalyoYönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiNora Karakaş Küçükberberyan Alaettin Şafak UrasBağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiCengiz Arabacıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956530BIST