***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği
07.04.2022 15:06
***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği )
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Unvan Değişikliği
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Escar Turizm Taşımacılık Ticaret Anonim Şirketi
Yeni Unvan
Escar Filo Kiralama Hizmetleri Anonim Şirketi
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
06/04/2022
Açıklamalar
Şirketimizin 31.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurulunda SPK ve Ticaret Bakanlığından gerekli olan izinleri alınmış, "Şirketin Unvanı" adlı 2. maddesi İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 06.04.2022-10553 sayılı ticaret sicil gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017021
BIST
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|LUKSK
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|47.110.465
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|NATEN
|57,75
|57.700.920
|% 10,00
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|ESEN
|34,58
|268.231.988
|% 9,99
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|CASA
|121,20
|1.044.623
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|GZNMI
|37,60
|29.992.902
|% -9,96
|
|SANEL
|5,51
|922.784
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|IDEAS
|24,18
|71.880.896
|% -4,95
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|EDATA
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|% -3,88
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|2.035.175.404
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|KRDMD
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|% 2,00
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|ASELS
|26,14
|1.608.074.699
|% 2,35
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|SISE
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|% 2,64
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|YKBNK
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|1.510.641.499
|% 3,36
|
|ODAS
|2,07
|597.941.328
|% 0,00
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|AKBNK
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|1.393.199.477
|% 3,77
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|GARAN
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|2.035.175.404
|% 1,45
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|EKGYO
|2,57
|324.239.760
|% 0,78
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|Alış
|Satış
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|Dolar
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|14,7483
|% 0,29
|
|Euro
|16,0896
|16,1007
|% 0,42
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|Sterlin
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|19,3189
|% 0,29
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|15,8407
|% 0,30
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|Riyal
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|3,9395
|% 0,25
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.932
|1.933
|7,53
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|Altın Gr.
|915
|915
|4,71
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|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|0,00
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|Tam
|6.037
|6.188
|-1,16
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|Yarım
|2.918
|2.993
|-0,56
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|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-0,28
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|Gümüş.Ons
|24,38
|24,41
|-0,06
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|Gümüş Gr.
|11,55
|11,56
|-0,02
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|102
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