***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği









***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanEscar Turizm Taşımacılık Ticaret Anonim ŞirketiYeni UnvanEscar Filo Kiralama Hizmetleri Anonim ŞirketiUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi06/04/2022AçıklamalarŞirketimizin 31.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurulunda SPK ve Ticaret Bakanlığından gerekli olan izinleri alınmış, "Şirketin Unvanı" adlı 2. maddesi İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 06.04.2022-10553 sayılı ticaret sicil gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017021BIST