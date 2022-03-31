***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
31.03.2022 17:45
***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31 Mart 2022 tarih 2022/20 numaralı kararı ile,
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (II-17.1) uyum sağlanması amacıyla, yönetim kurulumuzun 14.08.2021 tarihli ve 2021/18 sayılı kararı ile oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Cengiz Arabacı'nın, üyeliğe Alaettin Şafak Uras'ın getirilmesine, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (II-17.1) uyum sağlanması amacıyla, yönetim kurulumuzun 14.08.2021 tarihli ve 2021/18 sayılı kararı ile oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Cengiz Arabacı'nın, üyeliğe Tijen Akdoğan Ünver'in ve Şirketimizin yatırımcı ilişkileri biriminin yöneticisi Mine Berra Doğaner'in getirilmesine, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (II-17.1) uyum sağlanması amacıyla, yönetim kurulumuzun 14.08.2021 tarihli ve 2021/18 sayılı kararı ile oluşturulan Denetim Komitesi başkanlığına Cengiz Arabacı'nın üyeliğe ise Alaettin Şafak Uras'ın getirilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014645
BIST
18:052.233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,15
|Açılış
|: 2.236
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|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.245
En Düşük
2.221
18:0514,6824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0293
|Açılış
|: 14,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6875
En Düşük
14,5922
18:0516,3258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0283
|Açılış
|: 16,2300
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|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2546
18:05915,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 4,93
|Açılış
|: 915,93
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|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
917,40
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYCES
|72,05
|6.273.617
|% 10,00
|
|TURGG
|216,70
|55.716.088
|% 10,00
|
|ULUSE
|113,30
|5.704.404
|% 10,00
|
|ASUZU
|74,80
|146.600.018
|% 10,00
|
|PENTA
|374,80
|47.394.887
|% 9,98
|
|GZNMI
|40,32
|242.458.688
|% -10,00
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,15
|164.481.217
|% -8,30
|
|ISBTR
|51.989,00
|269.828
|% -5,98
|
|SERVE
|18,83
|380.348
|% -5,38
|
|THYAO
|32,26
|4.690.337.559
|% 0,25
|
|GARAN
|12,20
|3.089.115.338
|% 0,08
|
|KRDMD
|15,30
|2.386.680.472
|% 2,34
|
|SISE
|15,21
|1.398.773.228
|% 0,53
|
|TUPRS
|214,40
|1.349.961.128
|% 3,88
|
|ODAS
|1,69
|478.205.772
|% 0,60
|
|GARAN
|12,20
|3.089.115.338
|% 0,08
|
|YKBNK
|4,08
|909.546.385
|% -0,97
|
|KARSN
|5,50
|1.144.570.742
|% 3,58
|
|KRDMD
|15,30
|2.386.680.472
|% 2,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6696
|14,6775
|% 0,17
|
|Euro
|16,3067
|16,3227
|% -0,19
|
|Sterlin
|19,2515
|19,3481
|% 0,27
|
|Frank
|15,8780
|15,9737
|% 0,40
|
|Riyal
|3,9005
|3,9201
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|8,60
|
|Altın Gr.
|915
|915
|4,25
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.159
|31,00
|
|Tam
|6.036
|6.187
|29,60
|
|Yarım
|2.917
|2.993
|14,32
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|7,15
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,99
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|0,06
|
|B. Petrol
|107
|107
|-4,61
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Seans Raporu
18:05
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 56 artarak (% 0.08 ) 2, 008
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYCES, ULUSE, YKSLN, PENTA, TURGG, KUYAS, MAALT
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