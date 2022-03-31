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***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

31.03.2022 17:45
***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31 Mart 2022 tarih 2022/20 numaralı kararı ile,
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (II-17.1) uyum sağlanması amacıyla, yönetim kurulumuzun 14.08.2021 tarihli ve 2021/18 sayılı kararı ile oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Cengiz Arabacı'nın, üyeliğe Alaettin Şafak Uras'ın getirilmesine,  6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (II-17.1) uyum sağlanması amacıyla, yönetim kurulumuzun 14.08.2021 tarihli ve 2021/18 sayılı kararı ile oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Cengiz Arabacı'nın, üyeliğe Tijen Akdoğan Ünver'in ve Şirketimizin yatırımcı ilişkileri biriminin yöneticisi Mine Berra Doğaner'in getirilmesine, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (II-17.1) uyum sağlanması amacıyla, yönetim kurulumuzun 14.08.2021 tarihli ve 2021/18 sayılı kararı ile oluşturulan Denetim Komitesi başkanlığına Cengiz Arabacı'nın üyeliğe ise Alaettin Şafak Uras'ın getirilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014645


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