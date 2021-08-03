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***ESCAR* *HFP* *HPF*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

03.08.2021 10:08



***ESCAR******HFP******HPF*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [ESCAR]
İlgili Fonlar [HPF]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

02.08.2021 tarihinde kurucusu olduğumuz Hedef Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)(HPF) nam ve hesabına Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.(ESCAR) paylarından 17,10 fiyattan 400.000 Adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Alım işlemi sonucunda Hedef Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)(HPF)'un Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.(ESCAR) 'de sahip olduğu paylar %5 sınırını aşarak %5,16 oranına ulaşmıştır. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
02/08/2021 400.000 0 400.000 2.401.874 2.801.874 % 4,42 % 3,61 % 5,16 % 4,03




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954304


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Tam 3.211 3.291 -39,84  
Yarım 1.552 1.592 -19,27  
Çeyrek 778 796 -9,64  
Gümüş.Ons 25,30 25,34 -0,10  
Gümüş Gr. 6,77 6,77 -0,05  
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