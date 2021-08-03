***ESCAR* *HFP* *HPF*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
03.08.2021 10:08
***ESCAR******HFP******HPF*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ESCAR]
İlgili Fonlar [HPF]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
02.08.2021 tarihinde kurucusu olduğumuz Hedef Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)(HPF) nam ve hesabına Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.(ESCAR) paylarından 17,10 fiyattan 400.000 Adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Alım işlemi sonucunda Hedef Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)(HPF)'un Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.(ESCAR) 'de sahip olduğu paylar %5 sınırını aşarak %5,16 oranına ulaşmıştır. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
02/08/2021 400.000 0 400.000 2.401.874 2.801.874 % 4,42 % 3,61 % 5,16 % 4,03
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954304
BIST
10:201.398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,63
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.404
En Düşük
1.398
10:208,3066
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0413
|Açılış
|: 8,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4380
|
8,3816
En Düşük
8,2921
10:209,8759
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0472
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
9,9683
En Düşük
9,8542
10:20484,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,80
|Açılış
|: 484,93
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
487,52
En Düşük
483,83
BIST En Aktif Hisseler10:18
|IDGYO
|3,63
|9.845.167
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|25.128.369
|% 9,99
|
|DAGI
|2,68
|17.404.831
|% 9,84
|
|INTEM
|42,66
|8.767.011
|% 7,84
|
|UFUK
|14,50
|5.075
|% 6,62
|
|BMSCH
|8,65
|24.313.277
|% -4,42
|
|BURCE
|19,34
|812.042
|% -4,26
|
|BURVA
|23,74
|2.808.755
|% -4,20
|
|DENGE
|1,15
|14.402.206
|% -4,17
|
|BAYRK
|9,60
|360.577
|% -4,10
|
|SISE
|7,76
|212.899.316
|% 0,52
|
|GARAN
|8,61
|146.272.239
|% 0,70
|
|EREGL
|19,83
|106.862.055
|% 0,66
|
|KARSN
|4,09
|66.649.202
|% -0,73
|
|ASELS
|15,94
|61.932.608
|% -0,62
|
|SISE
|7,76
|212.899.316
|% 0,52
|
|EKGYO
|1,82
|37.720.821
|% 0,55
|
|GARAN
|8,61
|146.272.239
|% 0,70
|
|KARSN
|4,09
|66.649.202
|% -0,73
|
|IZMDC
|2,71
|39.243.549
|% 2,65
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2909
|8,2933
|% -0,65
|
|Euro
|9,8616
|9,8701
|% -0,53
|
|Sterlin
|11,5420
|11,5999
|% -0,14
|
|Frank
|9,1627
|9,2179
|% -0,24
|
|Riyal
|2,2141
|2,2252
|% -0,23
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-3,58
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-1,98
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|-43,00
|
|Tam
|3.211
|3.291
|-39,84
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-19,27
|
|Çeyrek
|778
|796
|-9,64
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,34
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,77
|6,77
|-0,05
|
|B. Petrol
|72,66
|72,66
|-0,23
|