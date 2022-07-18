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***ESCAR* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından

18.07.2022 12:19
***ESCAR* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halk


***ESCAR******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

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Açıklamalar

Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045714


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  2,53% |  60,17
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BIST En Aktif Hisseler17:08
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 9,24 160.320.933 % 10,00  
MAKIM 14,71 188.051.708 % 9,94  
KLRHO 11,41 62.821.420 % 9,92  
IMASM 57,60 14.934.895 % 9,92  
UFUK 76,95 2.195.772 % 9,62  
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17:08 Alış Satış %  
Dolar 17,4636 17,4694 % 0,40  
Euro 17,7751 17,7928 % 1,38  
Sterlin 20,9207 21,0256 % 1,64  
Frank 17,8578 17,9654 % 0,56  
Riyal 4,6419 4,6652 % 0,48  
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17:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.717 1.717 8,97  
Altın Gr. 966 966 10,10  
Cumhuriyet 6.526 6.625 20,00  
Tam 6.543 6.632 -72,00  
Yarım 3.179 3.237 -28,00  
Çeyrek 1.594 1.618 -14,00  
Gümüş.Ons 18,90 18,92 0,21  
Gümüş Gr. 10,65 10,67 0,19  
B. Petrol 106 106 4,59  
Seans Raporu 17:08
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