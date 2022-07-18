***ESCAR* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
18.07.2022 12:19
***ESCAR******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045714
BIST
17:082.443
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 60,17
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.446
En Düşük
2.402
17:0817,4694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0695
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5132
En Düşük
17,2771
17:0817,7928
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,2414
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8209
En Düşük
17,4486
17:08964,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 8,66
|Açılış
|: 964,53
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler17:08
|RTALB
|9,24
|160.320.933
|% 10,00
|
|MAKIM
|14,71
|188.051.708
|% 9,94
|
|KLRHO
|11,41
|62.821.420
|% 9,92
|
|IMASM
|57,60
|14.934.895
|% 9,92
|
|UFUK
|76,95
|2.195.772
|% 9,62
|
|GESAN
|47,50
|283.914.226
|% -7,68
|
|BASCM
|3,18
|582.120
|% -7,02
|
|DOBUR
|43,36
|7.908.228
|% -6,95
|
|SILVR
|20,60
|66.794.451
|% -6,53
|
|PINSU
|5,86
|45.451.273
|% -6,09
|
|THYAO
|49,54
|3.472.964.847
|% 3,34
|
|EREGL
|27,18
|1.334.046.594
|% 4,70
|
|SISE
|20,58
|1.306.911.047
|% 1,18
|
|ODAS
|3,49
|936.574.464
|% 7,06
|
|SASA
|40,92
|898.398.858
|% 3,18
|
|ODAS
|3,49
|936.574.464
|% 7,06
|
|EKGYO
|2,97
|629.225.545
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,34
|600.503.335
|% 3,83
|
|AKBNK
|8,24
|648.447.566
|% 4,17
|
|TSKB
|2,14
|163.344.856
|% 2,39
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4636
|17,4694
|% 0,40
|
|Euro
|17,7751
|17,7928
|% 1,38
|
|Sterlin
|20,9207
|21,0256
|% 1,64
|
|Frank
|17,8578
|17,9654
|% 0,56
|
|Riyal
|4,6419
|4,6652
|% 0,48
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|8,97
|
|Altın Gr.
|966
|966
|10,10
|
|Cumhuriyet
|6.526
|6.625
|20,00
|
|Tam
|6.543
|6.632
|-72,00
|
|Yarım
|3.179
|3.237
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.594
|1.618
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,90
|18,92
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|0,19
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,59
|
Seans Raporu
17:08
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17:21KARYE
Yüzde 5.98 oranında artışla 14.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 998, 130 adet işlem
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17:19XU100
Endeks 2, 443 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 53 üstünde . İşlem hacmi 20, 819.00 milyon TL de
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17:19TEKTU
Yüzde 6.21 oranında artışla 1.71 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 748, 172 adet işlem
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17:17OYAYO
Yüzde 7.91 oranında artışla 9.82 lira fiyatla işlem gören hissede 440, 215 adet işlem
-
17:16TMSN
Yüzde 9.96 oranında artışla 34.46 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 172, 745 adet işlem