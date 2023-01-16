***ESCAR* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
16.01.2023 13:12
***ESCAR******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102491
BIST
13:345.103
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 118,41
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.119
En Düşük
4.981
13:3418,7888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0065
|Açılış
|: 19,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
13:3420,3478
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0031
|Açılış
|: 20,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
13:341.157,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,60
|Açılış
|: 1.157,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler13:34
|SDTTR
|75,35
|343.876.788
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|2.789.086
|% 10,00
|
|AKCNS
|53,35
|38.714.153
|% 10,00
|
|DAGI
|6,05
|5.567.099
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|19.408.196
|% 10,00
|
|ATSYH
|113,30
|1.886.688
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,04
|4.629.227
|% -7,85
|
|SNPAM
|15,57
|111.444
|% -6,65
|
|ODAS
|8,75
|2.052.834.997
|% -5,30
|
|DOGUB
|12,03
|25.853.660
|% -5,20
|
|THYAO
|141,20
|4.896.172.966
|% 4,83
|
|KOZAL
|571,50
|3.109.511.935
|% 7,63
|
|ASELS
|57,70
|2.611.628.024
|% 4,43
|
|TUPRS
|529,00
|2.282.836.791
|% 3,68
|
|EREGL
|40,92
|2.133.483.682
|% 1,39
|
|ODAS
|8,75
|2.052.834.997
|% -5,30
|
|EKGYO
|8,03
|1.698.556.534
|% 1,90
|
|YKBNK
|9,50
|1.409.801.519
|% 3,15
|
|KRDMD
|18,89
|1.885.326.902
|% 1,18
|
|ISCTR
|11,09
|1.118.333.524
|% 2,69
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7863
|18,7888
|% 0,03
|
|Euro
|20,3411
|20,3478
|% -0,02
|
|Sterlin
|22,8845
|22,9993
|% -0,11
|
|Frank
|20,2239
|20,3457
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9867
|5,0117
|% 0,03
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-4,56
|
|Altın Gr.
|1.158
|1.158
|-2,16
|
|Cumhuriyet
|7.800
|7.918
|-58,00
|
|Tam
|7.834
|7.890
|80,00
|
|Yarım
|3.817
|3.861
|39,00
|
|Çeyrek
|1.914
|1.930
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,19
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|14,59
|14,61
|-0,05
|
|B. Petrol
|84,89
|84,89
|-0,39
|