***ESCAR* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
02.07.2021 16:46
***ESCAR******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [ESCAR]
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İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahnamesinin 1. bölümü ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945839
BIST
16:511.373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,17
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.368
16:518,7004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0499
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7230
En Düşük
8,6441
16:5110,2999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0087
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3254
En Düşük
10,2510
16:51498,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,87
|Açılış
|: 498,00
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
501,30
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler16:51
|EUKYO
|6,60
|4.911.389
|% 10,00
|
|BIOEN
|22,50
|128.104.683
|% 9,97
|
|VAKFN
|10,70
|19.233.589
|% 9,97
|
|YAPRK
|36,46
|6.843.714
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,10
|4.490.182
|% 9,91
|
|METUR
|5,40
|58.717.037
|% -10,00
|
|PKENT
|2.560,60
|12.575.603
|% -9,98
|
|KUTPO
|46,68
|58.523.989
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|424.462
|% -9,97
|
|DENGE
|2,36
|814.136
|% -9,92
|
|THYAO
|13,79
|1.148.046.911
|% 0,29
|
|KCHOL
|19,55
|711.674.678
|% 5,50
|
|ARCLK
|32,32
|695.986.784
|% 8,31
|
|KOZAL
|115,30
|515.289.145
|% -2,70
|
|GARAN
|8,38
|411.531.586
|% -0,83
|
|PEKGY
|1,18
|122.986.925
|% 7,27
|
|EKGYO
|1,89
|196.702.261
|% 0,00
|
|THYAO
|13,79
|1.148.046.911
|% 0,29
|
|YKBNK
|2,17
|173.031.974
|% -0,91
|
|GARAN
|8,38
|411.531.586
|% -0,83
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6960
|8,7004
|% 0,58
|
|Euro
|10,2918
|10,2999
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,9225
|11,9823
|% 0,46
|
|Frank
|9,3535
|9,4099
|% 0,49
|
|Riyal
|2,3088
|2,3204
|% 0,41
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|8,71
|
|Altın Gr.
|499
|499
|4,57
|
|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|17,00
|
|Tam
|3.286
|3.368
|22,13
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|10,71
|
|Çeyrek
|796
|815
|5,35
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,40
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,13
|
|B. Petrol
|75,69
|75,69
|-0,15
|
Seans Raporu
16:51
daha fazla
-
17:05AVGYO
Yüzde 5.04 oranında artışla 2.71 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 867, 470 adet işlem
-
17:04AVGYO
Yüzde 4.65 oranında artışla 2.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 867, 045 adet işlem
-
17:03RALYH
Yüzde 4.51 oranında artışla 3.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 366, 243 adet işlem
-
17:02XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 02 artarak (% 0.17 ) 1, 215
-
17:02
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKFN, EUKYO, VKFYO, BIOEN, YAPRK, SELVA, MEDTR