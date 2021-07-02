***ESCAR* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
02.07.2021 16:49
***ESCAR******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [ESCAR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahnamesinin 4. bölümü ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945843
BIST
18:051.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,89
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.368
18:058,6894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0389
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7230
En Düşük
8,6441
18:0510,2959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0047
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3254
En Düşük
10,2510
18:05498,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 4,10
|Açılış
|: 498,24
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
501,30
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PEKGY
|1,21
|163.255.226
|% 10,00
|
|EUKYO
|6,60
|5.005.076
|% 10,00
|
|BIOEN
|22,50
|130.231.451
|% 9,97
|
|VAKFN
|10,70
|19.328.937
|% 9,97
|
|YAPRK
|36,46
|6.975.517
|% 9,95
|
|METUR
|5,40
|59.390.330
|% -10,00
|
|PKENT
|2.560,00
|14.826.297
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,68
|58.624.211
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|424.462
|% -9,97
|
|OZBAL
|12,74
|53.989.616
|% -9,96
|
|THYAO
|13,72
|1.360.602.336
|% -0,22
|
|ARCLK
|32,30
|914.598.755
|% 8,24
|
|KCHOL
|19,48
|865.236.510
|% 5,13
|
|SASA
|28,52
|731.439.753
|% 3,03
|
|KOZAL
|112,70
|662.985.970
|% -4,89
|
|PEKGY
|1,21
|163.255.226
|% 10,00
|
|EKGYO
|1,88
|211.017.375
|% -0,53
|
|YKBNK
|2,19
|223.464.850
|% 0,00
|
|THYAO
|13,72
|1.360.602.336
|% -0,22
|
|GARAN
|8,40
|519.157.542
|% -0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6854
|8,6894
|% 0,45
|
|Euro
|10,2891
|10,2959
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,9455
|12,0054
|% 0,65
|
|Frank
|9,3761
|9,4326
|% 0,73
|
|Riyal
|2,3109
|2,3225
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|7,31
|
|Altın Gr.
|498
|498
|3,87
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|13,00
|
|Tam
|3.283
|3.368
|21,88
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|10,59
|
|Çeyrek
|796
|815
|5,29
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,40
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,11
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 14 artarak (% 0.21 ) 1, 482
-
17:57AVGYO
Yüzde 4.65 oranında artışla 2.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 311, 205 adet işlem
-
17:55ERBOS
Yüzde 7.40 oranında artışla 136.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 836, 527 adet işlem
-
17:53HDFGS
Yüzde 4.26 oranında artışla 2.94 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 912, 371 adet işlem
-
17:52XU100
Endeks 1, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 11, 339.00 milyon TL de