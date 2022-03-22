***ESCAR* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
22.03.2022 12:04
***ESCAR******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [ESCAR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
IYF
Dönem
07.03.2022-18.03.2022
Açıklamalar
Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş. (ESCAR.E) paylarında 07.03.2022-18.03.2022 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011926
BIST
13:272.170
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -4,98
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
2.174
En Düşük
2.146
13:2714,8190
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0076
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8424
En Düşük
14,7886
13:2716,3089
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0298
|Açılış
|: 16,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3666
En Düşük
16,2486
13:27918,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -4,05
|Açılış
|: 918,90
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
916,19
BIST En Aktif Hisseler13:24
|ENSRI
|15,40
|1.341.078
|% 10,00
|
|GZNMI
|34,86
|47.639.015
|% 9,97
|
|MAALT
|287,90
|20.904.872
|% 9,97
|
|IDEAS
|23,24
|31.790.817
|% 9,93
|
|SONME
|37,32
|5.427.855
|% 8,17
|
|PKENT
|286,80
|107.612.625
|% -9,98
|
|AYEN
|12,10
|71.151.804
|% -8,40
|
|ATSYH
|15,50
|2.136.805
|% -4,32
|
|DGATE
|10,81
|9.500.909
|% -3,83
|
|QUAGR
|13,65
|39.124.758
|% -3,47
|
|EREGL
|33,58
|2.456.754.851
|% 5,50
|
|THYAO
|28,42
|2.454.719.452
|% 1,79
|
|KRDMD
|15,19
|1.891.485.328
|% 0,86
|
|FROTO
|308,40
|675.968.162
|% 2,97
|
|GARAN
|11,87
|616.043.977
|% 0,34
|
|ODAS
|1,65
|218.491.057
|% 1,85
|
|KRDMD
|15,19
|1.891.485.328
|% 0,86
|
|THYAO
|28,42
|2.454.719.452
|% 1,79
|
|DOHOL
|3,63
|273.672.363
|% 1,11
|
|EREGL
|33,58
|2.456.754.851
|% 5,50
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8086
|14,8194
|% -0,05
|
|Euro
|16,2969
|16,3120
|% -0,16
|
|Sterlin
|19,4798
|19,5775
|% 0,06
|
|Frank
|15,7639
|15,8588
|% -0,33
|
|Riyal
|3,9395
|3,9593
|% -0,03
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|-7,47
|
|Altın Gr.
|917
|918
|-5,31
|
|Cumhuriyet
|6.087
|6.178
|-29,00
|
|Tam
|6.058
|6.209
|-27,27
|
|Yarım
|2.928
|3.004
|-13,19
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|-6,59
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,14
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,96
|-0,07
|
|B. Petrol
|115
|115
|-0,71
|